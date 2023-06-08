В Эстонии выросло число абортов

По сравнению с 2021 годом число беременностей, прерванных по желанию женщины, увеличилось на 109. В прошлом году возрастной группой с наибольшим числом абортов по собственному желанию были женщины в возрасте 30-34 года.

За последние шесть лет число беременностей, прерванных по желанию женщины, больше всего снизилось среди женщин в возрасте 25-29 лет - с 1 027 в 2015 году до 676 в 2022 году.

В прошлом году было зарегистрировано 1 569 самопроизвольных абортов, включая выкидыши, что на 124 случая меньше, чем в 2021 году. В случае самопроизвольного аборта часто требуется медицинское вмешательство.

Коэффициент абортов составил 12 женщин на 1000. В 2021 году этот показатель был 11,9, а в 2000 году 37,2.

Повторные прерывания беременности составили чуть более половины всех абортов в 2022 году, или 56,6 процента. Из женщин, прервавших беременность, 28 процентов ранее не рожали.