В Эстонии выросло число абортов

В 2022 году в Эстонии было прервано в общей сложности 3 466 беременностей, из которых 3 282 были прерваны по желанию самой женщины, а 184 - по медицинским показаниям.
По сравнению с 2021 годом число беременностей, прерванных по желанию женщины, увеличилось на 109. В прошлом году возрастной группой с наибольшим числом абортов по собственному желанию были женщины в возрасте 30-34 года.
За последние шесть лет число беременностей, прерванных по желанию женщины, больше всего снизилось среди женщин в возрасте 25-29 лет - с 1 027 в 2015 году до 676 в 2022 году.
В прошлом году было зарегистрировано 1 569 самопроизвольных абортов, включая выкидыши, что на 124 случая меньше, чем в 2021 году. В случае самопроизвольного аборта часто требуется медицинское вмешательство.
Коэффициент абортов составил 12 женщин на 1000. В 2021 году этот показатель был 11,9, а в 2000 году 37,2.
Повторные прерывания беременности составили чуть более половины всех абортов в 2022 году, или 56,6 процента. Из женщин, прервавших беременность, 28 процентов ранее не рожали.
65,2 процента абортов были проведены по желанию самой женщины. По сравнению, в 1996 году этот показатель был 83,7 процента.