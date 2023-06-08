Жителей Эстонии предупреждают о распространении нелегального чудодейственного препарата

По словам главного специалиста продовольственного отдела PTA Бригитте Сальмус, департамент не был проинформирован о пищевой добавке, а ее состав неизвестен. «Сайт выдвигает недостоверные и запрещенные заявления о пищевой добавке, например, что она устраняет головную боль, слабость в организме, тошноту, восстанавливает зрение», – комментирует Сальмус, добавляя, что не допускается делать заявления о еде (в том числе о пищевой добавке), ссылаясь на медицинский эффект, если данное утверждение не доказано. «Пищевым добавкам нельзя приписывать свойства, которые помогают предотвратить, вылечить или облегчить болезни человека», – продолжает она.

В данном случае это компания E-Trade Skyline FZE, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах. На сайте пищевой добавки нет информации о продавце, также трудночитаемый текст и вводящая в заблуждение информация свидетельствуют о мошенничестве. Мы рекомендуем потребителю критически оценить веб-сайт компании перед совершением покупки и в любом случае проверить базу данных заявленных продуктов, чтобы убедиться, что пищевая добавка был уведомлен департамент. О всех пищевые добавки, продаваемых в Эстонии, следует уведомлять организацию.

Рекомендации для потребителя:

проверить, внесена ли пищевая добавка в базу продуктов;

проверьте, правильно ли оформлен сайт на эстонском языке, адекватны ли контакты продавца и имеется ли обслуживание клиентов;

проверить правильность условий заказа на сайте и другую важную информацию;

знайте, что пищевым добавкам нельзя приписывать свойства, помогающие предотвращать, лечить или облегчать заболевания человека;

если одно из этих предыдущих условий не выполнено, рассмотрите возможность отказа от покупки, чтобы не подвергать опасности свое здоровье или не причинять финансовые убытки.