Паллиативная помощь должна стать частью эстонской системы здравоохранения

В связи с этим перед Эстонией стоит серьезный вызов, связанный с организацией паллиативной помощи, которая должна представлять собой скоординированную деятельность по оказанию медицинских и социальных услуг, ориентированных на потребности пациента.

В Министерстве социальных дел в среду были представлены результаты исследования «Организация паллиативной помощи в Европе с акцентом на услуги в сфере душевного здоровья и предложения для Эстонии». Исследователи дали оценку организации паллиативной помощи как с точки зрения функционирования системы здравоохранения, так и с точки зрения развития услуг, использования человеческих ресурсов, а также информированности и отношения общества.

По словам главного капеллана-советника отдела душевного здоровья Министерства социальных дел Катри Ааслав-Тепанди, руководившей проектом исследования, серьезная задача стоит не только перед системой здравоохранения и социальным сектором. Паллиативная, то есть поддерживающая, помощь должна учитывать духовные потребности и чувство собственного достоинства человека как во время болезни, так и в конце его жизни, и с этим можно справиться только на уровне вовлечения всего общества.