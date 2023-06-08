Паллиативная помощь должна стать частью эстонской системы здравоохранения

В Эстонии ежегодно более 10 000 пациентов нуждаются в паллиативной помощи в связи с неизлечимыми заболеваниями. Всем этим людям и их близким необходима поддержка с момента постановки диагноза и на протяжении всего лечения.
В связи с этим перед Эстонией стоит серьезный вызов, связанный с организацией паллиативной помощи, которая должна представлять собой скоординированную деятельность по оказанию медицинских и социальных услуг, ориентированных на потребности пациента.
В Министерстве социальных дел в среду были представлены результаты исследования «Организация паллиативной помощи в Европе с акцентом на услуги в сфере душевного здоровья и предложения для Эстонии». Исследователи дали оценку организации паллиативной помощи как с точки зрения функционирования системы здравоохранения, так и с точки зрения развития услуг, использования человеческих ресурсов, а также информированности и отношения общества.
По словам главного капеллана-советника отдела душевного здоровья Министерства социальных дел Катри Ааслав-Тепанди, руководившей проектом исследования, серьезная задача стоит не только перед системой здравоохранения и социальным сектором. Паллиативная, то есть поддерживающая, помощь должна учитывать духовные потребности и чувство собственного достоинства человека как во время болезни, так и в конце его жизни, и с этим можно справиться только на уровне вовлечения всего общества.
«Паллиативная помощь комплексно рассматривает потребности пациента и его близких. Ее компонентами являются медицинские и психосоциальные услуги, использование всех доступных средств для облегчения физического и душевного состояния, – сказала Ааслав-Тепанди. – Если в обычном случае терапия подразумевает под собой лечение, которое проводится с целью выздоровления человека, то тут речь идет о том, чтобы обеспечить человеку безболезненный, духовно и эмоционально поддерживаемый, достойный и мирный конец жизни, а также оказать духовную поддержку близким. Мы должны сделать все возможное, чтобы пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи, и их близкие своевременно получали необходимую помощь».
Исследование показало, что паллиативная помощь в Эстонии до сих пор организована неравномерно. В перечне государственных медицинских услуг, четкое определение паллиативной поддержки имеет только стационарная хосписная помощь. Кроме того, доступность услуг зависит от региона – в некоторых местах получение необходимых услуг затруднено. Порой информированность как о сути паллиативной помощи, так и об имеющихся возможностях находится на очень низком уровне. В связи с этим перед Эстонией стоят важные задачи, включающие в себя организацию паллиативной помощи как скоординированной, справедливой и ориентированной на пациента системы медицинских и социальных услуг.
Для системного оказания услуг паллиативной помощи необходимо, чтобы разработки в этой области регулировались централизованно и подкреплялись комплексным планом действий или государственными рекомендациями, а их реализация сопровождалась дополнительным государственным финансированием. Паллиативная помощь должна стать естественной частью системы здравоохранения, что означает необходимость государственного финансирования для разработки широкого спектра услуг, улучшения доступа к лекарствам и обучения специалистов.
Рекомендации, составленные экспертами на основе полученной в результате исследования информации, свидетельствуют о том, что для организации эффективной системы паллиативной помощи важно, чтобы пациенты и их родственники получали социальную защиту, отвечающую их реальным потребностям. Это означает, что психосоциальные и социальные услуги должны быть интегрированы в систему здравоохранения и охватывать самые разные аспекты – начиная с ответов на любые вопросы о болезни, заканчивая помощью в других сферах, таких как организация ухода за пациентом и выделение социальных пособий.
Исследование «Организация паллиативной помощи в Европе с акцентом на услуги в сфере душевного здоровья и предложения для Эстонии» проведено в 2022-2023 годах консультационной фирмой Haap Consulting OÜ по заказу Министерства социальных дел. Экспертами выступили доктор Мари Лыхмус (Северо-Эстонская Региональная больница, PERH) и клинический психолог Инна Нарро (Восточно-Таллиннская центральная больница). В результате анализа были сформированы конкретные предложения по интеграции в систему паллиативной помощи услуг в сфере душевного здоровья и психосоциальных услуг, а также по обеспечению их развития и доступности. С полным текстом итогового отчета об исследовании можно ознакомиться на сайте Министерства социальных дел.
Паллиантивная помощь – это терапия, которая не излечивает от болезни, однако облегчает симптомы и улучшает самочувствие пациентов с тяжелым заболеванием, ухудшающим качество жизни (рак, неврологические заболевания, прогрессирующие сердечно-сосудистые заболевания, тяжелая органная недостаточность и так далее). Паллиативная помощь предоставляется в сочетании с основным лечением.
Услуги хосписа – часть паллиативной помощи, обеспечивающая поддержку и уход за пациентами на последних стадиях неизлечимого заболевания, позволяя им жить и умереть с достоинством. Хоспис не занимается лечением основного заболевания, а фокусируется на облегчении симптомов, эмоциональной и духовной поддержке как пациента, так и его близких.