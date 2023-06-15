Стали известны самые распространенные психические расстройства среди жителей Эстонии

В 2022 году психиатры зарегистрировали почти на пятую часть случаев первичного заболевания больше, чем в предыдущем году. Наиболее частыми диагнозами были тревожные расстройства, тяжелые стрессовые реакции и расстройства адаптации, которые встречались в пяти случаях на 1000 мужчин и девяти случаях на 1000 женщин.

Вторым по частоте диагнозом как у мужчин, так и у женщин были расстройства настроения, в том числе депрессия. Расстройства настроения встречались в четырех случаях на 1000 мужчин и семи случаях на 1000 женщин. Как расстройства, связанные со стрессом, так и расстройства настроения встречались у женщин в два раза чаще, чем у мужчин. В то же время психические расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, являются диагнозом, более характерным для мужчин. Основной причиной этого было чрезмерное употребление алкоголя, из-за которого у мужчин было зарегистрировано почти в четыре раза больше нарушений, чем у женщин.

Все чаще диагностируется синдром дефицита внимания с гиперактивностью, начавшийся в детстве, а также во взрослом возрасте, если в несовершеннолетнем возрасте он остался недиагностированным. В 2022 году 48 процентов новых случаев поведенческих и эмоциональных расстройств, обычно начинающихся в детском возрасте, были зарегистрированы у людей в возрасте 20 лет и старше. Гиперкинетическое расстройство было одним из наиболее частых диагнозов у ​​пациентов до 15 лет. Вторым наиболее частым диагнозом были нарушения психологического развития, которые чаще всего диагностировались у мальчиков в возрасте от пяти до девяти лет.

Психиатрических госпитализаций было на четыре процента больше, чем годом ранее – 9821 человек. Средняя продолжительность лечения составила 17 дней, как и годом ранее. В психиатрических дневных стационарах было на пять процентов больше людей, чем в прошлом году. В основном это были подростки и взрослые в связи с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя.