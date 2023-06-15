Стали известны самые распространенные психические расстройства среди жителей Эстонии

Из опубликованной в базе данных Института развития здравья (TAI) статистики выясняется, что в 2022 году психиатры зарегистрировали на амбулаторных приемах на процент больше психических и поведенческих расстройств, чем годом ранее.
Согласно данным, полученным от поставщиков психиатрических услуг, в 2022 году около 94 000 человек с диагнозом психические и поведенческие расстройства посетили психиатров. Среди пациентов психиатров было больше женщин, чем мужчин, и больше мальчиков, чем девочек в возрасте до 15 лет, как и в предыдущие годы. В 2022 году среди пациентов психиатров до 15 лет психические и поведенческие расстройства были почти такими же распространенными, как и годом ранее. Мальчиков с психическими и поведенческими расстройствами стало на четыре процента больше, чем в прошлом году, и девочек настолько же меньше. 59 процентов пациентов с психическими и поведенческими расстройствами в возрасте не менее 15 лет составляли женщины, и их число росло несколько быстрее, чем число мужчин по сравнению с прошлым годом.
«После пандемии коронавируса потребность в психиатрической помощи возросла, однако возможности для этого ограничены. Возможность получения психиатрической помощи была восстановлена в 2021 году. В 2022 году рост числа лиц с психическими и поведенческими расстройствами, обратившихся к психиатру, стабилизировался», – прокомментировала аналитик TAI Реэт Нестор.
По сравнению с 2019 годом, предшествовавшим пандемии, в 2022 году психиатры зарегистрировали почти на 500 психических и поведенческих расстройств меньше. Женщин в возрасте не менее 15 лет, нуждающихся в психиатрической помощи, было на три процента больше, а мужчин чуть меньше, чем на три года раньше. У психиатров было на одну пятую меньше пациентов с психическими и поведенческими расстройствами в возрасте до 15 лет, чем до пандемии.
В 2022 году психиатры зарегистрировали почти на пятую часть случаев первичного заболевания больше, чем в предыдущем году. Наиболее частыми диагнозами были тревожные расстройства, тяжелые стрессовые реакции и расстройства адаптации, которые встречались в пяти случаях на 1000 мужчин и девяти случаях на 1000 женщин.
Вторым по частоте диагнозом как у мужчин, так и у женщин были расстройства настроения, в том числе депрессия. Расстройства настроения встречались в четырех случаях на 1000 мужчин и семи случаях на 1000 женщин. Как расстройства, связанные со стрессом, так и расстройства настроения встречались у женщин в два раза чаще, чем у мужчин. В то же время психические расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, являются диагнозом, более характерным для мужчин. Основной причиной этого было чрезмерное употребление алкоголя, из-за которого у мужчин было зарегистрировано почти в четыре раза больше нарушений, чем у женщин.
Все чаще диагностируется синдром дефицита внимания с гиперактивностью, начавшийся в детстве, а также во взрослом возрасте, если в несовершеннолетнем возрасте он остался недиагностированным. В 2022 году 48 процентов новых случаев поведенческих и эмоциональных расстройств, обычно начинающихся в детском возрасте, были зарегистрированы у людей в возрасте 20 лет и старше. Гиперкинетическое расстройство было одним из наиболее частых диагнозов у пациентов до 15 лет. Вторым наиболее частым диагнозом были нарушения психологического развития, которые чаще всего диагностировались у мальчиков в возрасте от пяти до девяти лет.
Психиатрических госпитализаций было на четыре процента больше, чем годом ранее – 9821 человек. Средняя продолжительность лечения составила 17 дней, как и годом ранее. В психиатрических дневных стационарах было на пять процентов больше людей, чем в прошлом году. В основном это были подростки и взрослые в связи с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя.
Статистические данные об амбулаторной, дневной и стационарной помощи в психиатрии за 2022 год можно найти в базе данных статистики здравоохранения и медицинских исследований Института развития здравоохранения.