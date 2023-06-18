Антибиотики уничтожают полезные бактерии, что может увеличить риск заболевания.
Финские ученые обнаружили, что частое использование антибиотиков широкого спектра действия увеличивает риск болезни Паркинсона
Исследовательская группа Центра неврологии при Объединении соцздрава HUS (Hus Neurokeskus) обнаружила, что частое использование антибиотиков широкого спектра действия связано с болезнью Паркинсона, пишет Yle.
Антибиотики уничтожают полезные бактерии и тем самым могут увеличить риск заболевания.
Болезнь Паркинсона - это неврологическое заболевание, от которого в Финляндии страдают более 16 000 человек.
Его наиболее распространенными симптомами являются замедленность движений, мышечная ригидность и тремор.