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Финские ученые обнаружили, что частое использование антибиотиков широкого спектра действия увеличивает риск болезни Паркинсона

rus.postimees.ee
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Таблетки. Иллюстративное фото
Таблетки. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Антибиотики уничтожают полезные бактерии, что может увеличить риск заболевания.

Исследовательская группа Центра неврологии при Объединении соцздрава HUS (Hus Neurokeskus) обнаружила, что частое использование антибиотиков широкого спектра действия связано с болезнью Паркинсона, пишет Yle.

Антибиотики уничтожают полезные бактерии и тем самым могут увеличить риск заболевания.

Болезнь Паркинсона - это неврологическое заболевание, от которого в Финляндии страдают более 16 000 человек.

Его наиболее распространенными симптомами являются замедленность движений, мышечная ригидность и тремор.

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