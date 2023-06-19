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ОПАСНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ⟩ Быстрые результаты и быстрая смерть: эксперт предостерегает, как не надо худеть

Кристина Херодес
, журналист
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Май-Лиз Хеллениус.
Май-Лиз Хеллениус. Фото: Ulf Sirborn

«Многие из современных диет были научно опровергнуты, - говорит Май-Лиз Хеллениус. - Да, они действительно имеют эффект. Исследования подтверждают: быстрый путь к худобе - столь же быстрый путь в могилу». И ее предостережения не голословны, ведь это мнение профессора кардиологии, врача и ученого.

Знаете ли вы, что можете умереть внезапной преждевременной смертью? К сожалению, так оно и есть, и здесь нельзя винить ни войну, ни коронавирус. Люди умирают массово, даже без пандемий и сражений, и их убивает кажущийся на первый взгляд безобидным сидячий образ жизни.

«Недавние исследования подтверждают, что количество времени проводимого в сидячем положении дошло до опасного предела, - говорит профессор Май-Лиз Хеллениус. - Дети в возрасте пяти лет, которые раньше проводили большую часть своего времени в движении, теперь предпочитают сидеть перед экранами по девять часов в день». Исследование было проведено в скандинавских странах, и в Эстонии результаты аналогичны.

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