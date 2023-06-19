ОПАСНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ⟩ Быстрые результаты и быстрая смерть: эксперт предостерегает, как не надо худеть

Знаете ли вы, что можете умереть внезапной преждевременной смертью? К сожалению, так оно и есть, и здесь нельзя винить ни войну, ни коронавирус. Люди умирают массово, даже без пандемий и сражений, и их убивает кажущийся на первый взгляд безобидным сидячий образ жизни.
«Недавние исследования подтверждают, что количество времени проводимого в сидячем положении дошло до опасного предела, - говорит профессор Май-Лиз Хеллениус. - Дети в возрасте пяти лет, которые раньше проводили большую часть своего времени в движении, теперь предпочитают сидеть перед экранами по девять часов в день». Исследование было проведено в скандинавских странах, и в Эстонии результаты аналогичны.