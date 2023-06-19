КРАЙНЕ ОПАСНО ⟩ Бутылка с водой, оставленная в машине на жаре, очень быстро становится токсичной

Бутилированная водопроводная вода предварительно хлорируется. После первого открытия хлор растворяется, и через 24 часа в воде могут начать развиваться бактерии.

«Вообще в мире существует мнение, что водопроводная вода в правильно закрытых канистрах в прохладном и темном помещении безопасна для питья до шести месяцев», - сказал Мюнтер.

Осторожно при повторном использовании!

Если бутылку с водой необходимо наполнять повторно, она должна быть многоразовой. Например, бутылка с водой, которую вы покупаете в продуктовом магазине, предназначена для одноразового использования, - говорит главный специалист продовольственного отдела Департамента сельского хозяйства и продовольствия Марго Паавел.

Попадают ли в воду из пластика различные соединения и в какой степени, зависит от того, как хранятся бутылки и из какого пластика сделана бутылка.

«Например, бисфенол А (BPA) используется в поликарбонатном пластике (символ PC), который может нарушать работу эндокринной системы. Пластик, содержащий стирол, может быть генотоксичен», - сказала Паавел.

Если вы оставляете бутылки с водой на солнце, различные вещества могут начать мигрировать из бутылки в воду, поэтому Паавел рекомендует держать бутылки подальше от прямых солнечных лучей.

При хранении водопроводной или колодезной воды дома в течение длительного времени ее сохранность и качество зависят от условий хранения.

«Используемая канистра должна быть чистой и разрешенной для использования в контакте с пищей, - подчеркнула Паавел. - Как долго будет храниться вода, сказать нельзя, так как это зависит от чистоты бутылки или канистры, условий хранения, качества воды, от того, пьют ли воду прямо из бутылки и прочих факторов».