КРАЙНЕ ОПАСНО ⟩ Бутылка с водой, оставленная в машине на жаре, очень быстро становится токсичной

При нынешней жаре ни в коем случае нельзя пить воду из бутылки, оставленной в нагретом автомобиле.
«Скорость выделения токсичных мономеров из содержимого бутылок в воду увеличивается в два-три раза при температуре выше 20 градусов, и вода быстро становится токсичной, - предупреждает профессор Таллиннского технического университета Рейн Мюнтер. - Если бутилированная вода лежит в машине при высокой температуре более нескольких часов, она уже не может считаться пригодной для питья».
По словам Мюнтера, даже в более прохладных условиях воду из открытой бутылки нужно выпить в течение дня, потому что уже через 24 часа в воде может начаться значительный рост бактерий.
Три вида воды
Существует три типа бутилированной воды: природная минеральная вода, родниковая вода и бутилированная водопроводная вода. Первые два вида - природные и нехлорированные. В минеральной воде рост и развитие бактерий происходит медленнее, чем в родниковой, но и ту, и другую рекомендуется использовать в течение 24 часов после открытия. Срок годности запечатанной бутылки бутилированной воды должен быть указан в официальном разрешении на продажу и обычно составляет от одного до двух лет.
«Было подсчитано, что по истечении этого времени токсичные мономеры, попадающие в воду со стенок пластиковых бутылок - фталат, который выделяется со стенок полиэтиленовых (PET) банок, и BPA (бисфенол А), который выделяется со стенок поликарбонатных бутылок, а также с покрытых эпоксидной смолой внутренних стенок бутылок Al - достигают концентраций, слишком опасных для здоровья человека», - сказал Мюнтер.
Бутилированная водопроводная вода предварительно хлорируется. После первого открытия хлор растворяется, и через 24 часа в воде могут начать развиваться бактерии.
«Вообще в мире существует мнение, что водопроводная вода в правильно закрытых канистрах в прохладном и темном помещении безопасна для питья до шести месяцев», - сказал Мюнтер.
Осторожно при повторном использовании!
Если бутылку с водой необходимо наполнять повторно, она должна быть многоразовой. Например, бутылка с водой, которую вы покупаете в продуктовом магазине, предназначена для одноразового использования, - говорит главный специалист продовольственного отдела Департамента сельского хозяйства и продовольствия Марго Паавел.
Попадают ли в воду из пластика различные соединения и в какой степени, зависит от того, как хранятся бутылки и из какого пластика сделана бутылка.
«Например, бисфенол А (BPA) используется в поликарбонатном пластике (символ PC), который может нарушать работу эндокринной системы. Пластик, содержащий стирол, может быть генотоксичен», - сказала Паавел.
Если вы оставляете бутылки с водой на солнце, различные вещества могут начать мигрировать из бутылки в воду, поэтому Паавел рекомендует держать бутылки подальше от прямых солнечных лучей.
При хранении водопроводной или колодезной воды дома в течение длительного времени ее сохранность и качество зависят от условий хранения.
«Используемая канистра должна быть чистой и разрешенной для использования в контакте с пищей, - подчеркнула Паавел. - Как долго будет храниться вода, сказать нельзя, так как это зависит от чистоты бутылки или канистры, условий хранения, качества воды, от того, пьют ли воду прямо из бутылки и прочих факторов».
Хотя химические соединения в воде невозможно увидеть или ощутить на вкус, то определенными признаками, указывающими на то, что вода больше не пригодна для питья, являются измененные ароматические и вкусовые свойства и образовавшаяся в бутылке биопленка, сказала Паавел.