Первая помощь ⟩ Почему возникает тепловой удар и как распознать солнечный удар?

Основным средством терморегуляции при пребывании на влажном жарком воздухе является потоотделение, сообщает Kliinik.ee. При тепловом ударе организм не в состоянии отдать тепло, образующееся при физической нагрузке, прекращается потоотделение.

Одной из форм теплового удара является солнечный удар, который возникает при прямом воздействии солнечного излучения без физической нагрузки. Часто солнечный удар получают люди, засыпающие на пляже (особенно в нетрезвом виде), маленькие дети, оставленные в машине в солнечный день, люди, работающие на улице (почетный караул, патрульные полицейские, дорожные рабочие, строители).

Предупредительными признаками солнечного удара являются головная боль, головокружение, слабость, тошнота. Кожа горячая, мягкая и сухая. Пульс учащается до 160-180 ударов в минуту, возникает одышка. По мере углубления процесса сознание нарушается, так что человек уже не понимает, где он и что с ним происходит. Температура тела может повышаться до 40-41 градуса. Если человек не получит помощь, он может потерять сознание, у него будут судороги, а затем он умрет от отека мозга.

Наилучшей защитой от теплового и солнечного ударов является ношение подходящего головного убора и дышащей одежды. Например, дорожные рабочие должны каждые несколько часов делать перерыв на отдых, находиться в прохладном месте (например, в автомобиле с кондиционером) и пить достаточное количество жидкости в течение дня. Находясь в помещении, следует закрывать шторы, чтобы уменьшить воздействие солнечного излучения, и чаще проветривать помещение.

Первая помощь должна быть оказана решительно и быстро. Больного доставляют в больницу, но предварительно его необходимо охладить – как можно скорее вынести из жаркой среды, снять с него одежду, облить прохладной водой.