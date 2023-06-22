Чт, 22.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Здоровье
Искать

В Эстонии растет заболеваемость клещевыми инфекциями

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Изменения климата вынуждают клещей распространяться в новых регионах.
Изменения климата вынуждают клещей распространяться в новых регионах. Фото: Erik Prozes

По сравнению с прошлым годом заболеваемость клещевыми инфекциями в Эстонии значительно возросла, пишет Rus.ERR.

По данным исследования Института развития здоровья, наибольший риск быть укушенным клещами существует при игре в диск-гольф, независимо от того, где находится площадка – в городе или в лесу.

По информации Департамента здоровья, с января по май прошлого года было зарегистрировано почти 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом на 100 000 человек. В этом году это число возросло почти до 34 случаев заражения на 100 000 человек.

Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении клещевого энцефалита: в мае прошлого года было зарегистрировано два случая заражения, а в этом году – четыре.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх