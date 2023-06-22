В Эстонии растет заболеваемость клещевыми инфекциями

По данным исследования Института развития здоровья, наибольший риск быть укушенным клещами существует при игре в диск-гольф, независимо от того, где находится площадка – в городе или в лесу.

По информации Департамента здоровья, с января по май прошлого года было зарегистрировано почти 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом на 100 000 человек. В этом году это число возросло почти до 34 случаев заражения на 100 000 человек.