Педиатры ⟩ Чтобы предотвратить внезапную смерть младенца, избегайте использования этих популярных товаров

В течение многих лет педиатры советовали родителям не класть какие-либо предметы в детскую кроватку или манеж, поскольку это может привести к внезапной смерти младенца. У младенцев не сразу возникает реакция, чтобы оттолкнуть предмет, упавший им на лицо. Если, например, ребенок случайно натягивает одеяло на голову, это может привести к кислородному голоданию и смерти.

«Зачем класть какой-то груз на грудную клетку малыша, особенно новорожденного?» – об этом в интервью NBC News заявил неонатолог Майкл Гудштейн. По его словам, размещение утяжеленных одеял на груди новорожденного потенциально может сдавить грудную клетку, а поскольку их грудная клетка гораздо более эластична и гибка в этом возрасте, это может повлиять на их дыхание.

Американская академия педиатрии (AAP) в письме в Комиссию по безопасности потребительских товаров сообщила, что давно рекомендовала ограничить использование утяжеленных одеял и усилить надзор. Есть доказательства того, что такие продукты, как утяжеленные одеяла, вызывают снижение уровня кислорода у младенцев, говорится в письме AAP, добавляя, что комиссия должна решить эти проблемы до того, как в результате погибнет слишком много детей.

В AAP предупредили, что, если их опасения не будут учтены, случаи внезапной смерти могут повториться.

В январе 2023 года CNN Business писала, что Комиссия по безопасности потребительских товаров во второй раз отозвала продукт Fisher-Price под названием Rock'n Play Sleeper. Первый отзыв продукта произошел в 2019 году, когда он был связан с примерно 100 смертями младенцев за 13 лет. Второй отзыв был в 2023 году, когда погибли восемь младенцев.