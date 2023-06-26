Что происходит с телом человека в подводной лодке, когда она терпит крушение?

Уничтожение подводной лодки на глубине почти 4000 метров в океане происходит за долю миллисекунды, сказала CNN бывший морской офицер и профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти.

На прошлой неделе рядом с «Титаником» были найдены затопленные части «Титана» и подтверждена гибель пяти человек, находившихся на борту.

На глубине почти четыре километра, где лежит «Титаник», давление в несколько сотен раз превышает то, что мы чувствуем на поверхности.

«Все это разрушилось еще до того, как люди внутри узнали о проблеме», - сказала Марти. - В конечном счете, это самый безболезненный из многих возможных способов умереть».

Уничтожение подводной лодки на такой глубине может оказать на тело среднестатистического человека давление в восемь миллионов килограммов, сообщает Holr.

Поскольку разрушение «Титана», скорее всего, произошло менее чем за миллисекунду или даже наносекунду, нервные системы людей, находившихся в центре событий, не смогли передать болевые импульсы в мозг, пишет TikTok-канал scibodytherapy, посвященный анатомии и лечению боли.

Для того чтобы болевой импульс достиг мозга, требуется около ста миллисекунд, или примерно на 99 миллисекунд дольше, чем потребовалось для разрушения подводной лодки, что означает, что люди на борту, вероятно, не почувствовали и не увидели аварии, поскольку она произошла мгновенно. Почему же они не увидели, что произошло? Потому, что для обработки визуальных образов требуется 13 миллисекунд, объясняют авторы канала.