Вт, 27.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Здоровье
Искать

Открытие ⟩ Даже два года спустя коронавирус оказывает влияние на здоровье

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Больница.
Больница. Фото: Kyle Green

Сингапурские исследователи сообщают, что долгосрочные симптомы заражения коронавирусом связаны с постоянным системным воспалением.

Исследование, опубликованное в журнале Medical Virology, показало, что у тех, кто был госпитализирован с Covid-19, воспалительный процесс возвращался к нормальному уровню в течение двух лет после первоначального заболевания.

Covid-19 обычно вызывает симптомы в течение нескольких дней или недель после появления первых симптомов. Но у многих некоторые симптомы сохраняются месяцами. Синдром называют затяжным Covid или последствиями инфекции SARS-CoV-2.

Те, кто страдает длительным Covid, обычно отмечают один или несколько симптомов, таких как хроническая усталость, одышка, боль в суставах или мышцах, кашель, трудности с концентрацией внимания, проблемы с памятью, сердцебиение и бессонница. Точные причины долговременного Covid неизвестны, но он чаще встречается у людей, перенесших тяжелую форму Covid-19 и не вакцинированных против вызывающего его SARS-CoV-2.

Чтобы выяснить, почему возникает длительный Covid, исследователи из Лаборатории инфекционных заболеваний A*STAR провели 24-месячное исследование. Врачи набрали 78 человек, госпитализированных с Covid-19. Пациенты, выписанные из больницы, наблюдались в течение 24 месяцев после начала заболевания для оценки последствий Covid-19.

После первого года около 37 процентов пациентов сообщили о симптомах. Исследователи A*STAR наблюдали, что у пациентов с персистирующими симптомами было системное воспаление в организме с повышенным уровнем воспалительных цитокинов в крови, а также аномальная активация иммунного ответа в течение 24 месяцев после первоначального заболевания.

Кроме того, они обнаружили, что пожилые люди, которые изначально были тяжело больны, более склонны к развитию длительного системного воспаления. Иммунные клетки людей с длительными симптомами также показали признаки старения. Через два года показатели пришли в норму.

В ходе исследования всем пациентам была введена однократная доза мРНК-вакцины через 12–16 месяцев после болезни. После вакцинации не было ухудшения симптомов или усиления воспаления. По словам исследователей, длительно болеющим Covid рекомендуется пройти вакцинацию, чтобы защититься от повторного заражения.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх