Открытие ⟩ Даже два года спустя коронавирус оказывает влияние на здоровье

Исследование, опубликованное в журнале Medical Virology, показало, что у тех, кто был госпитализирован с Covid-19, воспалительный процесс возвращался к нормальному уровню в течение двух лет после первоначального заболевания.

Covid-19 обычно вызывает симптомы в течение нескольких дней или недель после появления первых симптомов. Но у многих некоторые симптомы сохраняются месяцами. Синдром называют затяжным Covid или последствиями инфекции SARS-CoV-2.

Те, кто страдает длительным Covid, обычно отмечают один или несколько симптомов, таких как хроническая усталость, одышка, боль в суставах или мышцах, кашель, трудности с концентрацией внимания, проблемы с памятью, сердцебиение и бессонница. Точные причины долговременного Covid неизвестны, но он чаще встречается у людей, перенесших тяжелую форму Covid-19 и не вакцинированных против вызывающего его SARS-CoV-2.

Чтобы выяснить, почему возникает длительный Covid, исследователи из Лаборатории инфекционных заболеваний A*STAR провели 24-месячное исследование. Врачи набрали 78 человек, госпитализированных с Covid-19. Пациенты, выписанные из больницы, наблюдались в течение 24 месяцев после начала заболевания для оценки последствий Covid-19.

После первого года около 37 процентов пациентов сообщили о симптомах. Исследователи A*STAR наблюдали, что у пациентов с персистирующими симптомами было системное воспаление в организме с повышенным уровнем воспалительных цитокинов в крови, а также аномальная активация иммунного ответа в течение 24 месяцев после первоначального заболевания.

Кроме того, они обнаружили, что пожилые люди, которые изначально были тяжело больны, более склонны к развитию длительного системного воспаления. Иммунные клетки людей с длительными симптомами также показали признаки старения. Через два года показатели пришли в норму.