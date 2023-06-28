Сделано удивительное открытие о влиянии кофе

«Существует распространенное мнение, что кофе повышает внимание и психомоторные функции, — отметил профессор Нуно Соуза из Университета Минью . — Мы пытались понять механизмы, лежащие в основе биологического явления, чтобы выяснить пути для изучения факторов, которые его модулируют».

В экспериментах участвовали люди, которые традиционно выпивали минимум одну чашку кофе в день. Ученые попросили их воздержаться от еды или питья напитков с кофеином как минимум за три часа до исследования. Участникам предложили кофе — одним в виде чистого кофеина, другим — привычный, приготовленный по всем правилам напиток. До и после употребления напитка добровольцам сделали короткие функциональные МРТ, во время которого их попросили максимально расслабиться, не напрягая мозг.

Специалисты ожидали, что у выпивших традиционную чашку кофе активность префронтальной коры, связанной с исполнительной памятью и участвующей в процессах самоанализа, будет выше. Однако активность нейронных связей снижалась через какое-то время после употребления как чашки кофе, так и чистого кофеина. А значит — и то, и другое способствует активизации мозга для решения задач.