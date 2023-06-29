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Врач предупреждает ⟩ Ставшее популярным вещество вызывает увеличение груди у эстонских мужчин

Rus.Postimees
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Фото: Shutterstock

Миллионы мужчин, в том числе некоторые эстонцы, из-за злоупотребления определенным веществом столкнулись с увеличением груди.

За последнее десятилетие стало довольно распространенной тенденцией, что все больше и больше мужчин хотят привести свое тело в лучшую форму. Они активно ходят в тренажерный зал, а еще используют анаболические стероиды.

Чтобы стать более мускулистыми, многие мужчины перебарщивают с этими веществами, рискуя тем, что у них начнет расти грудь. Распространенным побочным эффектом злоупотребления стероидами у мужчин является увеличение ткани молочной железы, известное как гинекомастия. 

Доктор Джон Скевофилакс заявил в интервью одному популярному изданию, что он все чаще сталкивается со злоупотребляющими препаратами мужчинами, которые хотят уменьшить свою грудь. 

С 2020 года он провел более 600 операций по удалению гинекомастии, но считает, что многие страдают молча и стесняются обращаться за помощью. 

Многие эстонские мужчины также принимают анаболические стероиды и даже пристрастились к ним. Прекращение использования стероидов приводит к немедленному ухудшению физического состояния. 

В апреле бывшая звезда британского реалити-шоу Love Island Томас Пауэлл перенес операцию по удалению гинекомастии, которую доктор Скевофилакс провел в прямом эфире, чтобы привлечь внимание к этой болезни. 

Пауэлл признался, что после нескольких лет инъекций анаболических стероидов у него развилось болезненное состояние, вызывающее отек вокруг сосков. 

Гинекомастия, или увеличение груди у мужчин, вызвана дисбалансом мужских и женских гормонов в организме. Но гинекомастия может возникнуть и в том случае, если мужчины вообще не используют инъекционные стероиды. 

Статья была впервые опубликована 29 июня 2022 года. 

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