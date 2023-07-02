Популярный подсластитель может быть связан с риском развития рака

Международное агентство по изучению рака (IARC), исследовательское подразделение ВОЗ, провело обзор безопасности аспартама и опубликует свой отчет 14 июля.

Он готовится признать подсластитель «вероятно канцерогенным для человека», сообщило агентство Reuters 29 июня. Это означало бы, что есть доказательства связи аспартама с раком, но они ограничены.

У IARC две более серьезные категории для маркировки результатов: «вероятно канцерогенные для человека» и «канцерогенные для человека».

Это заявление вряд ли встретит большой отклик. IARC уже подвергалось критике за сообщения о веществах и ситуациях, которые широко распространены и которых трудно избежать.

Ранее оно включало в категорию «вероятно канцерогенные для человека» работу в ночное время и употребление красного мяса. Использование мобильных телефонов также ранее считалось возможным риском развития рака.

IARC провело обзор безопасности, чтобы оценить, представляет ли аспартам потенциальную опасность, на основе всех опубликованных данных. Об этом The Guardian сообщил человек, знакомый с ситуацией. Однако в обзоре не учитывается, какое количество продукта человек может безопасно потреблять без риска причинения вреда.

«IARC оценило возможную канцерогенность (идентификацию опасности) аспартама», - подтвердил Guardian представитель IARC.

Аспартам широко используется с 1980-х годов в качестве повседневного подсластителя и входит в состав таких продуктов, как диетические газированные напитки, жевательная резинка, сухие завтраки и сиропы от кашля.