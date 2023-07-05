Зубное лечение, оплачиваемое Кассой здоровья, можно получить на основании определенных критериев

Фото: Zane Bitere / LETA

Пациентов, которые не могут лечиться в обычном стоматологическом кабинете, следует направлять на стационарное стоматологическое лечение в стоматологическую клинику Клиники Тартуского Университета или в стоматологическую клинику Ляэне-Таллиннской Центральной больницы.

О чем следует помнить пациенту перед записью на прием?

Чтобы пациент имел право на пожизненную стоматологическую помощь, в инфосистеме зубного врача должна возникнуть необходимая запись. Из-за обмена данными между разными информационными системами это иногда может занять до двух месяцев, но в большинстве случаев осуществляется сразу после передачи лечебного счета от семейного врача или врача-специалиста.

Если запись о пожизненном праве пациента на стоматологическую помощь видна в информационной системе здравоохранения и в дигитальной медицинской карте, пациент может связаться со своим зубным врачом и узнать, есть ли у выбранного им медицинского учреждения необходимый договор с Кассой здоровья на предоставление услуги и, если это так, можно записаться на прием. Независимо от возникновения права, у человека остается возможность на получение неотложной помощи при неотложных стоматологических заболеваниях.