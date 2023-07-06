«У дочери отказали почки»: семья из Лиепаи столкнулась с вирусом, о котором стоит знать всем

Девочку все-таки оставили в больнице, так как весь день у нее продолжалась рвота.

«Я не знаю, сколько бы дней она еще протянула, если бы нас тогда выписали домой», - признается взволнованная мама.

В среду утром у ребенка снова взяли анализы и сделали УЗИ почек. Сразу после этого в палату зашла врач и сказала, что девочку нужно срочно вести в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) в Риге.

«Нам сказали, что мы едем на диализ. У нее перестали работать почки. На скорой мы доехали до Риги за полтора часа. Ребенка сразу забрали в реанимацию», - рассказывает Яна.

Девочка пролежала в реанимации неделю и потом еще почти три недели пробыла в больнице. Врачи поставили диагноз - инфекция Escherichia coli (E. coli).

«Я была в шоке от такого хорошего отношения врачей больницы. Никто не ругает. Отвечали на все вопросы, даже когда я по десять раз спрашивала», - выражает благодарность сотрудникам рижской больницы мама.

Сейчас здоровье ребенка улучшилось, потребуется восстановление, но Яна надеется, что у дочери не будет последствий после этого страшного случая.

Яна советует другим родителям обращать внимание на такие симптомы, как понос: «Лучше лишний раз обратиться к врачу и проверить ребенка. И, не дай бог, не успеть вылечить. Я теперь в этом плане буду осторожнее».