«У дочери отказали почки»: семья из Лиепаи столкнулась с вирусом, о котором стоит знать всем

Яна из Лиепаи привезла своего ребенка в местную больницу с поносом и рвотой. Через три дня ее дочь лежала в реанимации в Риге. У нее отказали почки, в организме девочки нашли опасную кишечную палочку. Что это за вирус и как им можно заразиться, разбирался RUS TVNET.
Четыре дня подряд у ребенка Яны был понос. Мама решила, что у девочки лезут зубы. Ей полтора года.
«Никогда не думала, что понос у ребенка может обернуться такой страшной болезнью», - делится Яна.
Вечером 29 мая у девочки началась рвота. Родители решили отвезти ее в Лиепайскую региональную больницу.
«Приехали мы поздно, где-то около 22:00. Нам сразу же сказали: "Что вы за родители такие, почему так поздно приехали?". Я не стала уточнять, что они имели в виду: поздно, что сейчас уже вечер, или поздно, что не приехали, когда начался понос. Нас осмотрели и решили оставить в больнице», - вспоминает мама.
Ребенку поставили капельницу и взяли анализ крови. На следующее утро девочка сильно опухла, и это насторожило ее маму.
«Весь день я спрашивала у медсестры и у врача, почему ребенок опух. Мне отвечали, что это нормально. Медсестра вообще сказала, что ребенок не опух, он такой и есть. Я ей даже фотографии показала, как дочь выглядела вчера и как сегодня. Она ничего не ответила», - делится мама.
Во вторник утром ребенку поставили мешочек сбора мочи.
«Она немного пописала в мешочек и потом еще немного в подгузник. И все. Это была ее последняя моча за тот день», - рассказывает Яна.
Весь день у девочки больше не брали анализы и ставили капельницы. Врач сообщил матери, что в анализах ребенка нашли вирус. «У вас вирусик, сказал врач. Ничего страшного. Даже сказал, что сегодня нас отпустят домой», - говорит мама ребенка.
Девочку все-таки оставили в больнице, так как весь день у нее продолжалась рвота.
«Я не знаю, сколько бы дней она еще протянула, если бы нас тогда выписали домой», - признается взволнованная мама.
В среду утром у ребенка снова взяли анализы и сделали УЗИ почек. Сразу после этого в палату зашла врач и сказала, что девочку нужно срочно вести в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) в Риге.
«Нам сказали, что мы едем на диализ. У нее перестали работать почки. На скорой мы доехали до Риги за полтора часа. Ребенка сразу забрали в реанимацию», - рассказывает Яна.
Девочка пролежала в реанимации неделю и потом еще почти три недели пробыла в больнице. Врачи поставили диагноз - инфекция Escherichia coli (E. coli).
«Я была в шоке от такого хорошего отношения врачей больницы. Никто не ругает. Отвечали на все вопросы, даже когда я по десять раз спрашивала», - выражает благодарность сотрудникам рижской больницы мама.
Сейчас здоровье ребенка улучшилось, потребуется восстановление, но Яна надеется, что у дочери не будет последствий после этого страшного случая.
Яна советует другим родителям обращать внимание на такие симптомы, как понос: «Лучше лишний раз обратиться к врачу и проверить ребенка. И, не дай бог, не успеть вылечить. Я теперь в этом плане буду осторожнее».
Также мама обратилась к Лиепайской региональной больнице: «Хотелось бы, чтобы врачи были более лояльны к матерям. Мы везем своих детей в больницу, так как в ней работают врачи. А это значит, что мы уже не справляемся. И хочется получить помощь от врача, а не колкие комментарии, почему так поздно приехали. И если мать говорит врачу, что ребенок не такой, как обычно, ей нужно верить. Даже в BKUS врачи постоянно мне говорили и спрашивали о состоянии ребенка. О том, как она выглядит, о ее поведении и самочувствии. Как сказал мне там врач, только мать знает, какой ее ребенок».
Сейчас семья счастлива, что все обошлось.
Специалист по коммуникации Лиепайской региональной больницы Индра Грасе, комментируя данную ситуацию RUS TVNET, отметила, что больница не может распространять информацию о пациентах без их разрешения, поэтому и комментировать действия врачей они не могут.
«Могу лишь добавить, что обследование и лечение этого пациента проводилось в соответствии с клиническим алгоритмом обследования и лечения в случае данного заболевания», - сказала представитель больницы.
В BKUS же отметили, что не могут комментировать работу других специалистов, так как это будет неэтично со стороны больницы.
Что такое инфекция Escherichia coli?
Инфектолог BKUS Даце Завадска объяснила RUS TVNET, что бактерии E.coli очень разнообразны не только по своим типам, но и в том смысле, что они вызывают заболевания с широким спектром симптомов.
Escherichia coli - это бактерии, которые обычно обитают в кишечном тракте здоровых людей и животных. Большинство видов E. coli безвредны или вызывают временную диарею.
Штаммы E. coli, способные вырабатывать токсины, называются STEC/VTEC или EHEC, и их токсины могут вызывать сильную боль в животе, рвоту и тяжелую кровавую диарею, которая в некоторых случаях приводит к острой почечной недостаточности, уточняет представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.
Большинство случаев заражения E. coli происходит в летние месяцы.
После инкубационного периода продолжительностью около трех-четырех дней (иногда один-десять дней) появляются различные симптомы кишечной инфекции - от легкой до тяжелой кровавой диареи, преимущественно без лихорадки. Возможны судорожные боли в животе и рвота.
Примерно у восьми процентов больных (наиболее подвержены дети до пяти лет и пожилые люди) может развиться гемолитико-уремический синдром (ГУС), характеризующийся острой почечной недостаточностью, кровотечением и неврологической симптоматикой.
Антибиотикотерапия в таком случае не работает (она может даже способствовать развитию ГУС). Смертность от ГУС составляет примерно три-пять процентов, приводит данные SPKC.
Здоровые взрослые обычно выздоравливают от инфекции в течение недели.
Важнейший источник инфекции - это крупный рогатый скот и заболевший человек. Человек может заразиться, употребляя зараженную пищу (недоваренную говядину, некипяченое молоко, немытые или сырые фрукты или овощи). Возможна также передача инфекции непосредственно от человека к человеку (в семьях, детских учреждениях). Зарегистрированы также вспышки инфекции, связанные с водой.
В отличие от многих других бактерий, E. coli можно заразиться, если в организм попадет даже небольшое количество бактерий. По этой причине, употребив небольшое количество термически необработанного мяса или проглотив небольшое количество загрязненной воды из бассейна или другого водоема, можно получить инфекцию.
Передача инфекции STEC также может происходить при работе с зараженными пищевыми продуктами и контакте с инфицированными животными.
В ранее зарегистрированных вспышках по всему миру источниками инфекции были различные продукты, в том числе недоваренная говядина и другое мясо, непастеризованное молоко, различные свежие продукты (такие как огурцы, ростки, шпинат и салат), непастеризованный яблочный сок и сыр, объясняет SPKC.
Если выявлена инфекция, то лечение и наблюдение проходят в стационаре до тех пор, пока врач не решит отправить пациента домой.
Не существует вакцин или лекарств, которые могли бы защитить от болезней, вызванных E. coli, хотя ученые исследуют потенциальные вакцины.
Чтобы снизить вероятность заражения E. coli, стоит не глотать воду в местах купания (озеро, бассейн), чаще мыть руки, избегать употребления в пищу продуктов низкого качества или хранящихся в неизвестных условиях, а также остерегаться заражения от других людей.
Что в Латвии?
В Латвии регистрируются только случаи, вызванные инфекцией кишечной палочки Escerichia coli STEC/VTEC. Это нужно, чтобы следить за вспышками заболеваний и контролировать распространение инфекции. Случаи инфекционных заболеваний, вызванных другими штаммами кишечной палочки, обычно протекают в более легкой форме и не регистрируются в SPKC.
С начала этого года до 1 июля в Латвии зарегистрировано 13 случаев заболеваний, вызванных кишечной палочкой E. Coli, среди заболевших девять детей. У двоих детей развился гемолитико-уремический синдром.
Все случаи заболевания были спорадическими (не связанными друг с другом), за исключением одного случая, когда два члена одной семьи заболели после заражения за границей. В мае и июне было зарегистрировано по 3 случая заражения, сообщила RUS TVNET представитель SPKC.
Для сравнения: в 2022 году за аналогичный период времени было зарегистрировано 11 случаев заболевания, вызванного кишечной палочкой E. Coli, среди заболевших двое детей. У одного из них развился гемолитико-уремический синдром.