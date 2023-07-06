Новое исследование доказывает, что эти два вида деятельности могут предотвратить диабет

Увеличение доли регулярных физических упражнений более чем в два раза повысило чувствительность к инсулину по сравнению с одним только снижением веса. По мнению исследователей, это может предотвратить или отсрочить переход от преддиабета к диабету 2 типа, а также снизить риск сердечных заболеваний.

Преддиабет - это состояние, при котором уровень глюкозы в крови выше нормы, но не настолько высок, чтобы называться диабетом. Источник: minudoc.ee

«Инсулинорезистентность является основным фактором, приводящим к развитию диабета 2 типа, неалкогольной жировой болезни печени и аномальному уровню липидов в крови у людей с ожирением», - сказал старший научный сотрудник доктор Самуэль Кляйн.

«Мы показали, что сочетание физических упражнений со снижением веса значительно улучшает чувствительность всего организма к инсулину, тем самым снижая риск развития диабета и лечения метаболических заболеваний, связанных с ожирением, в гораздо большей степени, чем это возможно только при снижении веса», - сказал он.

Ожирение делает организм невосприимчивым к инсулину, что приводит к повышению концентрации глюкозы в крови, пояснил Кляйн.

В исследовании приняли участие 16 добровольцев с преддиабетом, страдающих ожирением, с индексом массы тела (ИМТ) от 30 (порог ожирения) до 49.