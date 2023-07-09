Знания, спасающие жизнь: как оказать первую помощь человеку, находящемуся под действием наркотиков?

Какой бы наркотик вы ни употребляли, сначала примите пробную дозу, чтобы лучше почувствовать силу эффекта и дать наркотику время подействовать. Если вы принимаете таблетки экстази, начните с четверти таблетки и регулярно пейте воду во время действия - примерно пол-литра в час, если вы танцуете на жаре. Перед приемом следующей дозы подождите не менее 90 минут. Если вы принимаете кристаллический MDMA, начните с измельчения небольшого количества кристалла в мелкий порошок, прикоснитесь кончиком пальца к порошку, проглотите небольшое количество, которое прилипло к пальцу, и подождите не менее 90 минут, чтобы оценить эффект, прежде чем повторить или увеличить дозу.