Знания, спасающие жизнь: как оказать первую помощь человеку, находящемуся под действием наркотиков?

Важно следить за состоянием человека, находящегося под действием наркотиков, поскольку его состояние может быстро измениться.
Если человек под действием наркотиков теряет сознание и падает в обморок
- Сохраняйте спокойствие!
- Не оставляйте пострадавшего одного!
- Отведите его в прохладное, проветриваемое помещение!
- Положите его на бок!
- Уберите все, что мешает дыханию!
- Если дыхание остановилось, сделайте искусственное дыхание!
- Вызовите скорую помощь - звоните 112!
- Соберите возможные образцы принятых веществ, чтобы врач мог быстро принять решение о необходимом лечении!
Если человек, находящийся под действием наркотиков, сонлив, но в сознании
- Сохраняйте спокойствие!
- Не оставляйте пострадавшего одного!
- Отведите его в прохладное, проветриваемое помещение!
- Поместите его в сидячее положение!
- Не кладите его в постель (он может потерять сознание во время сна)!
- Постоянно разговаривайте с ним, не позволяйте ему заснуть или потерять сознание!
- Вызовите скорую помощь - звоните 112!
- Соберите возможные образцы принятых веществ, чтобы врач мог быстро принять решение о необходимом лечении!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Помните, что бывали случаи, когда заснувшего молодого человека утром находили мертвым!
Если человек употребил экстази или другие амфетамины
- пейте воду и ничего больше,
- отведите пострадавшего в прохладное место, чтобы избежать перегрева,
- слегка обрызгайте его холодной водой, чтобы охладить,
- в случае судорог, отсутствия активности, головокружения, рвоты, обморока немедленно вызывайте скорую помощь.
Даже однократное употребление экстази приводило к параличу, коме или смерти у некоторых людей, по данным Таллиннского университета.
На странице narko.ee Института развития здоровья даются советы для посетителей фестивалей
Какой бы наркотик вы ни употребляли, сначала примите пробную дозу, чтобы лучше почувствовать силу эффекта и дать наркотику время подействовать. Если вы принимаете таблетки экстази, начните с четверти таблетки и регулярно пейте воду во время действия - примерно пол-литра в час, если вы танцуете на жаре. Перед приемом следующей дозы подождите не менее 90 минут. Если вы принимаете кристаллический MDMA, начните с измельчения небольшого количества кристалла в мелкий порошок, прикоснитесь кончиком пальца к порошку, проглотите небольшое количество, которое прилипло к пальцу, и подождите не менее 90 минут, чтобы оценить эффект, прежде чем повторить или увеличить дозу.
Не используйте различные вещества вместе
Одновременное употребление нескольких наркотиков может усилить как эффект, так и риск. Например, алкоголь и ксанакс (алпразолам) - опасное сочетание, которое может привести к летальному исходу. Употребления алкоголя в дополнение к любому другому наркотику следует избегать любой ценой.
Пейте воду, но не слишком много
При танцах в жаркой обстановке после употребления стимуляторов рекомендуется выпивать около пол-литра воды в час. Питье слишком большого количества воды может вызвать проблемы, особенно под воздействием MDMA, поэтому не переусердствуйте.