Найдено потенциальное решение одной из самых серьезных глобальных проблем здравоохранения

В новом исследовании, проведенном Университетом Квинс в Белфасте совместно с Университетом Томаса Джефферсона (США), обнаружен инновационный способ использования холодной атмосферной плазмы в качестве оружия для усиления действия антибиотиков.
Это новаторское научное достижение может стать решением глобального кризиса здравоохранения, связанного с устойчивостью к антибиотикам.
Ежегодно устойчивость к противомикробным препаратам становится причиной смерти более пяти миллионов человек во всем мире, поскольку пневмония, раны или инфекции кровотока, которые раньше легко поддавались лечению, становятся все более устойчивыми к антибиотикам.
Исследователи обнаружили, что сочетание холодной плазмы с антибиотиками значительно ослабляет биопленку Pseudomonas aeruginosa (Синегнойная палочка). Это распространенная бактерия, которая часто вызывает трудноизлечимые инфекции. Этот инновационный подход позволяет значительно повысить эффективность лечения.
«Наше исследование демонстрирует огромный потенциал комбинации холодной плазмы и антибиотиков», - комментирует автор исследования Джорданна Мэйбин из Школы фармакологии Университета Квинс в Белфасте. – Этот инновационный подход не только предлагает более эффективный вариант лечения, но и может продлить срок действия существующих антибиотиков. Этот потенциальный прорыв может выиграть время в борьбе с антибиотикорезистентностью».
Исследователи полагают, что их открытие может изменить методы борьбы с бактериальными инфекциями, особенно с теми, которые вызываются антибиотикорезистентными бактериями. Продемонстрировав значительное повышение эффективности антибиотиков при использовании холодной плазмы против биопленок Pseudomonas aeruginosa, они открыли новое перспективное направление в борьбе со смертоносными бактериями.
Доктор Томас Томпсон, научный сотрудник Школы фармакологии Университета Квинс в Белфасте и соавтор исследования, привнес в него уникальную точку зрения. «Будучи одновременно исследователем и фармацевтом, я стал свидетелем растущей проблемы устойчивости к антибиотикам», – поясняет он.
Профессор Брендан Гилмор, возглавляющий группу по изучению биопленок в Школе фармакологии Университета Квинс в Белфасте и являющийся главным исследователем данной исследовательской программы, добавил: «Холодная плазма - это относительно новая антимикробная технология. Эта комбинация позволяет не только эффективно лечить инфекции с использованием гораздо меньших доз антибиотиков, чем обычно требуется, но и изучить реакцию бактерий на обработку холодной плазмой, что позволит в дальнейшем оптимизировать технологию».
Заглядывая в будущее, команда надеется, что инфекции станут более мягкими, сократится время лечения и уменьшится количество случаев заражения. Их исследование направлено не только на совершенствование существующих методов лечения, но и на разработку новых стратегий борьбы с антибиотикорезистентностью, которая в настоящее время является одной из самых серьезных глобальных проблем здравоохранения.
Исследование опубликовано в журнале Biofilm.