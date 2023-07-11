Найдено потенциальное решение одной из самых серьезных глобальных проблем здравоохранения

Это новаторское научное достижение может стать решением глобального кризиса здравоохранения, связанного с устойчивостью к антибиотикам.

Ежегодно устойчивость к противомикробным препаратам становится причиной смерти более пяти миллионов человек во всем мире, поскольку пневмония, раны или инфекции кровотока, которые раньше легко поддавались лечению, становятся все более устойчивыми к антибиотикам.

Исследователи обнаружили, что сочетание холодной плазмы с антибиотиками значительно ослабляет биопленку Pseudomonas aeruginosa (Синегнойная палочка). Это распространенная бактерия, которая часто вызывает трудноизлечимые инфекции. Этот инновационный подход позволяет значительно повысить эффективность лечения.

«Наше исследование демонстрирует огромный потенциал комбинации холодной плазмы и антибиотиков», - комментирует автор исследования Джорданна Мэйбин из Школы фармакологии Университета Квинс в Белфасте. – Этот инновационный подход не только предлагает более эффективный вариант лечения, но и может продлить срок действия существующих антибиотиков. Этот потенциальный прорыв может выиграть время в борьбе с антибиотикорезистентностью».

Исследователи полагают, что их открытие может изменить методы борьбы с бактериальными инфекциями, особенно с теми, которые вызываются антибиотикорезистентными бактериями. Продемонстрировав значительное повышение эффективности антибиотиков при использовании холодной плазмы против биопленок Pseudomonas aeruginosa, они открыли новое перспективное направление в борьбе со смертоносными бактериями.