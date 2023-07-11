Симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу после обнаружения клеща

Клещ может укусить так, что вы этого даже не заметите. Поэтому он может довольно долго оставаться инкогнито и не беспокоить своего хозяина. Чем дольше клещ остается прикрепленным к телу, тем выше риск заражения. Важно быстро и правильно удалить клеща с тела.
После укуса клеща может пройти более трех недель, прежде чем симптомы инфекции станут заметными.
При появлении этих симптомов следует обратиться к врачу:
ухудшение самочувствия, слабость;
чувствительность к свету и/или повышение температуры;
головная боль, боль в спине или мышцах;
покраснение, припухлость в месте укуса и/или увеличивающееся покрасневшее пятно;
другие проблемы со здоровьем после укуса клеща.
Следует знать, что зараженный клещ передает инфекцию только после того, как он прикрепится к жертве и начнет сосать кровь. Клещ, который просто ходит по телу, инфекцию не передает.