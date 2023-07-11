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Симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу после обнаружения клеща

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Изменения климата вынуждают клещей распространяться в новых регионах.
Изменения климата вынуждают клещей распространяться в новых регионах. Фото: Erik Prozes

Клещ может укусить так, что вы этого даже не заметите. Поэтому он может довольно долго оставаться инкогнито и не беспокоить своего хозяина. Чем дольше клещ остается прикрепленным к телу, тем выше риск заражения. Важно быстро и правильно удалить клеща с тела.

После укуса клеща может пройти более трех недель, прежде чем симптомы инфекции станут заметными.

При появлении этих симптомов следует обратиться к врачу:

ухудшение самочувствия, слабость;

чувствительность к свету и/или повышение температуры;

головная боль, боль в спине или мышцах;

покраснение, припухлость в месте укуса и/или увеличивающееся покрасневшее пятно;

другие проблемы со здоровьем после укуса клеща.

Следует знать, что зараженный клещ передает инфекцию только после того, как он прикрепится к жертве и начнет сосать кровь. Клещ, который просто ходит по телу, инфекцию не передает.

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