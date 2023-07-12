Добавьте в свой рацион эти шесть продуктов, чтобы снизить риск инфаркта и инсульта

Недостаточное потребление фруктов и овощей, бобовых, орехов, рыбы и продуктов из цельного молока повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых, говорится в недавнем исследовании, опубликованном в European Heart Journal.
Диеты, включающие большее количество этих шести основных продуктов питания, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, особенно в странах с низким уровнем доходов, где эти продукты потребляются в малых количествах, пишет Medical Daily.
Исследование проводилось учеными из Университета Макмастера и Научно-исследовательского института популяционного здоровья Гамильтона (PHRI). Исследователи использовали разработанный балл питания и воспроизвели его в пяти независимых исследованиях в 70 странах мира. Индекс здорового питания PURE был разработан на основе шести продуктов питания, употребление которых приводит к значительному снижению риска смертности.
Согласно индексу PURE Healthy Eating Score, рекомендуется употреблять следующие продукты:
фрукты - две-три порции в день;
овощи - две-три порции в день;
орехи - одна порция в день;
молочные продукты - две порции в день;
бобовые - три-четыре порции в неделю;
рыба - две-три порции в неделю.
PURE Healthy Eating Score рекомендует употреблять в пищу цельные продукты и добавлять в свое меню красное мясо или птицу для разнообразия. Исследователи считают, что их умеренное потребление также связано с улучшением здоровья сердца.