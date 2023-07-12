Добавьте в свой рацион эти шесть продуктов, чтобы снизить риск инфаркта и инсульта

Диеты, включающие большее количество этих шести основных продуктов питания, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, особенно в странах с низким уровнем доходов, где эти продукты потребляются в малых количествах, пишет Medical Daily.

Исследование проводилось учеными из Университета Макмастера и Научно-исследовательского института популяционного здоровья Гамильтона (PHRI). Исследователи использовали разработанный балл питания и воспроизвели его в пяти независимых исследованиях в 70 странах мира. Индекс здорового питания PURE был разработан на основе шести продуктов питания, употребление которых приводит к значительному снижению риска смертности.

Согласно индексу PURE Healthy Eating Score, рекомендуется употреблять следующие продукты:

фрукты - две-три порции в день;

овощи - две-три порции в день;

орехи - одна порция в день;

молочные продукты - две порции в день;

бобовые - три-четыре порции в неделю;

рыба - две-три порции в неделю.