ВОЗ: по Европе распространяется новый смертельный вирус, который в будущем может вызвать пандемию

По Европе распространяется опасный вирус, который, по мнению многих экспертов, может стать причиной следующей пандемии, сообщает Medical Daily.
Крымская-Конго геморрагическая лихорадка (ККГЛ) распространен в Африке, странах Ближнего Востока, на Балканах, в Крыму, России, Ираке, Пакистане и на западе Китая. Смертность составляет 15-35 процентов в нелеченых случаях и 40 процентов во время вспышек. Например, случаи заболевания этим вирусом были зарегистрированы в Испании в 2011 и 2016 годах.
В настоящее время это вирусное заболевание входит в список приоритетных патогенов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), способных вызвать крупномасштабные вспышки и пандемии, сообщает Forbes.
Возбудителем является РНК-вирус Крымской-Конго геморрагической лихорадки, относящийся к роду Nairovirus семейства Bunyaviridae.
В результате изменения климата более теплая среда способствует расширению ареала обитания клещей, передающих найровирус, вызывающий ККГЛ.
Опасность заболевания заключается в сильном кровотечении. Примерно через четыре дня после появления первых симптомов вирус приводит к появлению сильных кровоподтеков, носовых кровотечений и непрерывных кровоизлияний в любом месте тела, где есть даже небольшие ссадины. Кровотечение, которое может продолжаться почти две недели, стало причиной смерти 9-50 процентов госпитализированных пациентов во время вспышек заболевания.
Даже если человек выживает после ККГЛ, его выздоровление может занять больше времени, чем обычно, поскольку кровотечение не прекращается и в период восстановления. Хотя пока не существует специфических методов лечения ККГЛ, для лечения пациентов можно использовать противовирусный препарат рибавирин.
«Отслеживание приоритетных патогенов и семейств вирусов для разработки контрмер необходимо для быстрого и эффективного реагирования на эпидемии и пандемии», - заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
«Без значительных инвестиций в исследования и разработки, которые предшествовали пандемии Ковид-19, было бы невозможно разработать безопасные и эффективные вакцины в рекордно короткие сроки».
С помощью этой инициативы ВОЗ стремится опередить потенциальные вирусные вспышки, направляя глобальные инвестиции в исследования и разработки, в частности, в вакцины, тесты и методы лечения.
«Этот список приоритетных патогенов дает ученым понять, на что им следует сосредоточить свои усилия для борьбы со следующей угрозой», - сказала главный исследователь ВОЗ Сумья Сваминатан.
Патогены распространяются и передаются человеку через укусы клещей вида Hyalomma. Инкубационный период заболевания составляет от трех до 12 дней.
Заболевание начинается с гриппоподобных симптомов, головной боли, болей в суставах и спине, тошноты и рвоты, светобоязни. Возникают кровотечения из носа, кожи, внутренних органов (на это указывают боли в животе). Возможны коллапс, шок и внутрисосудистая коагулопатия. Поражается центральная нервная система.
Для профилактики заражения необходимо избегать контакта с клещами: носить защитную одежду и использовать инсектициды.
Источник: Департамент здоровья