ВОЗ: по Европе распространяется новый смертельный вирус, который в будущем может вызвать пандемию

Крымская-Конго геморрагическая лихорадка (ККГЛ) распространен в Африке, странах Ближнего Востока, на Балканах, в Крыму, России, Ираке, Пакистане и на западе Китая. Смертность составляет 15-35 процентов в нелеченых случаях и 40 процентов во время вспышек. Например, случаи заболевания этим вирусом были зарегистрированы в Испании в 2011 и 2016 годах.

В настоящее время это вирусное заболевание входит в список приоритетных патогенов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), способных вызвать крупномасштабные вспышки и пандемии, сообщает Forbes.

Возбудителем является РНК-вирус Крымской-Конго геморрагической лихорадки, относящийся к роду Nairovirus семейства Bunyaviridae.

В результате изменения климата более теплая среда способствует расширению ареала обитания клещей, передающих найровирус, вызывающий ККГЛ.

Опасность заболевания заключается в сильном кровотечении. Примерно через четыре дня после появления первых симптомов вирус приводит к появлению сильных кровоподтеков, носовых кровотечений и непрерывных кровоизлияний в любом месте тела, где есть даже небольшие ссадины. Кровотечение, которое может продолжаться почти две недели, стало причиной смерти 9-50 процентов госпитализированных пациентов во время вспышек заболевания.

Даже если человек выживает после ККГЛ, его выздоровление может занять больше времени, чем обычно, поскольку кровотечение не прекращается и в период восстановления. Хотя пока не существует специфических методов лечения ККГЛ, для лечения пациентов можно использовать противовирусный препарат рибавирин.