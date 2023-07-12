За год число зарегистрированных случаев боррелиоза выросло в Эстонии на 70 процентов

С начала года клещевой боррелиоз в Эстонии был диагностирован примерно у 900 человек, а это означает, что по сравнению с тем же периодом прошлого года число случаев заболевания почти на 70% выше, пишет Rus.ERR.
«Причина кроется в наших климатических изменениях, в Эстонии становится теплее. Доказательством является то, что в этом году первый случай клещевого энцефалита был зарегистрирован уже в феврале. Обычно мы фиксируем эти случаи с мая», - сказала советник Департамента здоровья Ирина Донченко.
Специалисты Института развития здоровья в рамках своего исследования собрали клещей из всех 47 эстонских городов, чтобы проверить, сколько из них являются переносчиками заболеваний. Выяснилось, что каждый третий клещ - переносчик инфекционного заболевания.