К 2050 году от этого заболевания будет страдать большая часть населения

По прогнозам ученых, к 2050 году число больных диабетом в мире возрастет до 1,3 млрд человек. Это вдвое больше, чем в настоящее время, и будет означать приближающуюся эпидемию, сопровождающуюся ростом социальных и медицинских расходов, поскольку это хроническое заболевание также вызывает проблемы с сердцем, почечную недостаточность и целый ряд других проблем.

Диабет развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или не может эффективно использовать его для регулирования уровня глюкозы в крови, и может привести к целому ряду проблем, способных повредить жизненно важные органы, такие как почки и сердце.

В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, ученые отмечают, что ожирение является основной причиной роста числа людей, страдающих диабетом. По оценкам специалистов, в настоящее время в мире насчитывается около 529 млн человек, страдающих диабетом как первого, так и второго типа, что составляет 6,1% населения Земли.

В частности, прогнозируемый рост распространенности диабета в мире ложится тяжелым бременем на многие системы здравоохранения. По данным исследования, опубликованного в журнале Diabetes Care, в 2015 году экономические затраты на диабет в мире составили 1,3 трлн долларов США, а к 2030 году они в худшем случае могут возрасти до 2,5 трлн долларов США.