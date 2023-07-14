ВОЗ признала, что заменитель сахара аспартам может вызывать рак, но почему его не запрещают?

Все дело в том, что пугающая формулировка на самом деле свидетельствует лишь о том, что у ученых просто нет достоверных подтверждений, что аспартам является канцерогеном. К тому же большинство людей все равно употребляет его в количествах ниже допустимого предела.

Аспартам входит в состав так называемых диетических и полностью лишенных сахара версий широко распространенных продуктов, от жевательной резинки и зубной пасты до йогуртов, но в первую очередь напитков, таких как Diet Coke, Coke Zero, Pepsi Max and 7 Up Free, и обладает ценным свойством: он в 200 раз слаще сахара и при этом почти не содержит калорий.

С самого начала своего появления в 1980-е годы аспартам вызывал много споров о его пользе и безопасности.

По словам представителя ВОЗ доктора Франческо Бранки, который руководит отделом, занимающимся вопросами диеты и безопасности продуктов питания, многочисленные исследования намекали на то, что аспартам может быть не так уж и полезен для здоровья, однако говорить о реальном вреде тоже не приходится, только если речь не заходит о злоупотреблении.

Больше всего превышение дозы аспартама грозит главным любителям газировки – детям Фото: Getty Images

Первыми оценку аспартаму дали эксперты Международного агентства по изучению рака (МАИР), которое является частью ВОЗ. При этом МАИР использует собственную классификацию факторов риска возникновения раковых заболеваний, выведенную на основе подтвержденных фактов: