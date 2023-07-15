Ученые объясняют: именно столько физической нагрузки нужно офисному работнику, чтобы снизить риск ранней смерти

«На протяжении десятилетий мы говорили людям, что для того, чтобы оставаться здоровыми, необходимо заниматься физическими упражнениями не менее 30 минут пять дней в неделю», - говорит доцент кафедры поведенческой медицины Кейт Диас.

30 минут - это два процента от всего дня. Действительно ли возможно поддерживать здоровье на хорошем уровне привычками, которые составляют всего два процента от целого дня?

С данными шести исследований, в которых приняли участие более 130 000 взрослых в Великобритании, США и Швеции, авторы использовали метод, называемый композиционным анализом, чтобы определить, как комбинации различных видов деятельности влияют на смертность.

Основные результаты исследования:

Преимущества 30 минут умеренных и интенсивных упражнений зависят от того, как вы проводите остаток дня. В настоящее время рекомендуется выполнять 30 минут физической активности в день или 150 минут в неделю, но это может быть совершенно бесполезно, чем вы сидите все остальное время.



Люди, которые выполняли несколько минут умеренной или интенсивной физической активности за каждый час, проведенный сидя, снижали риск преждевременной смерти на 30 процентов.



Лучшая формула - три в одном. Для улучшения состояния здоровья и снижения риска ранней смерти оптимально выполнять три минуты умеренной или интенсивной физической активности или 12 минут легкой активности за час каждый час, проведенный сидя.

Следующие комбинации снижают риск преждевременной смерти на 30 процентов:

55 минут тренировок, четыре часа легкой физической нагрузки и 11 часов сидения;

13 минут тренировок, 5,5 часов легкой физической нагрузки и 10,3 часа сидения;

три минуты тренировок, шесть часов легкой физической нагрузки и 9,7 часа сидения.