Жена пожертвовала мужу почку: проведена уникальная операция

В Латвии в больнице им. Паула Страдиня проведена уникальная операция по трансплантации почки - впервые почка была взята лапароскопически у живого донора, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Латвийское телевидение. Инесе Паэгле прожила в браке с Янисом 36 лет и называет совместимость их органов чудом.
Инесе рассказала, что у ее мужа Яниса какое-то время назад была диагностирована почечная недостаточность, в результате чего была удалена одна почка. Жизнь Яниса находилась под угрозой, и единственным способом спасти мужа была операция по пересадке почки.
После сообщения врача был начат поиск донора, который может пожертвовать Янису почку. Инесе признает, что совместимость ее органов и органов ее мужа была чудом.
Руководитель центра урологии больницы им. Паула Страдиня Эгил Вятерс сообщил, что у урологов больницы Страдиня есть большой опыт проведения лапароскопических операций, но изъятие почки таким способом проводится впервые.
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