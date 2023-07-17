Стоимость списанных Эстонией вакцин от коронавируса превысила 15 миллионов евро

Об этом в понедельник сообщили радионовости ERR, напомнив, что в первом полугодии этого года в Эстонии было списано или находится в процессе списания 728 000 доз вакцин от COVID-19.

«В денежном выражении это количество составляет 15,4 миллиона евро», - заявил советник по коммуникациям Министерства социальных дел Неэме Райдвере.