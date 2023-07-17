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Стоимость списанных Эстонией вакцин от коронавируса превысила 15 миллионов евро

rus.postimees.ee
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Вакцина. Иллюстративное фото
Вакцина. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Стоимость списанных в Эстонии в первом полугодии 2023 года вакцин от коронавируса превысила 15 миллионов евро, пишет Rus.ERR

Об этом в понедельник сообщили радионовости ERR, напомнив, что в первом полугодии этого года в Эстонии было списано или находится в процессе списания 728 000 доз вакцин от COVID-19.

«В денежном выражении это количество составляет 15,4 миллиона евро», - заявил советник по коммуникациям Министерства социальных дел Неэме Райдвере.

По его словам, на конец июня на складе Больничной кассы находилось 732 тысяч доз вакцин от COVID-19, срок годности которых истекает в конце февраля 2024 года. «Сколько их будет использовано, в том числе в качестве пожертвований другим странам, предсказать невозможно», - сказал Раудвере.

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