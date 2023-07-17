Стоимость списанных Эстонией вакцин от коронавируса превысила 15 миллионов евро

Стоимость списанных в Эстонии в первом полугодии 2023 года вакцин от коронавируса превысила 15 миллионов евро, пишет Rus.ERR.
Об этом в понедельник сообщили радионовости ERR, напомнив, что в первом полугодии этого года в Эстонии было списано или находится в процессе списания 728 000 доз вакцин от COVID-19.
«В денежном выражении это количество составляет 15,4 миллиона евро», - заявил советник по коммуникациям Министерства социальных дел Неэме Райдвере.
По его словам, на конец июня на складе Больничной кассы находилось 732 тысяч доз вакцин от COVID-19, срок годности которых истекает в конце февраля 2024 года. «Сколько их будет использовано, в том числе в качестве пожертвований другим странам, предсказать невозможно», - сказал Раудвере.