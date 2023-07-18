Лекарство от деменции: новый препарат донанемаб показал эффективность в борьбе против болезни Альцгеймера

Его сын Марк говорит, что наблюдать за этими изменениями было довольно тяжело, однако с началом приема препарата его состояние перестало ухудшаться.

Сам Майк в интервью Би-би-си и вовсе заявил, что «с каждым днем чувствует себя все увереннее».

Донанемаб (Donanemab), который выпускает компания Eli Lilly, действует по тому же принципу, что средство леканемаб, разработанное компаниями Eisai и Biogen. Этот препарат, замедляющий развитие болезни, уже одобрен к производству.

И хотя новое лекарство называют весьма многообещающим, оно все же не избавляет от болезни Альцгеймера полностью - зато может давать довольно серьезные побочные эффекты.

Одним из основных - проявившимся у каждого третьего волонтера-испытателя донанемаба, стал развившийся на фоне приема лекарства отек мозга.

Для большинства пациентов он прошел без последствий, однако по меньшей мере два человека от этого отека скончались (возможно, их было даже трое, но причина смерти третьего точно не установлена).

Еще одно сходное лекарство, адуканумаб, было и вовсе запрещено к производству европейскими регуляторами по причине связанных с ним высоких рисков и отсутствия убедительных свидетельств его эффективности.

В случае с донанемабом в клинических испытаниях принимали участие 1736 человек в возрасте от 60 до 85 лет с начинающимися признаками болезни Альцгеймера на ранней стадии.