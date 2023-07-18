Марихуана, которую когда-то считали легким наркотиком, уже не является такой, какой была десять лет назад. С ростом спроса на «расслабляющий дымок» и «быструю эйфорию» на рынок наркотиков попадает марихуана с опасными примесями, которые не всегда можно выявить даже в лабораториях. Пока часть родителей считает, что курить травку - это стильно, косяки распахивают перед подростками двери в мир наркотиков.

В то время как на платформе ManaBalss.lv продолжают собирать подписи за легализацию марихуаны в Латвии, одна мать пишет в соцсетях: «Я потеряла дочь, которую защищала от огня, от электричества, от машин, от... А от марихуаны не защитила. Сказала, что это плохо, и она курила втихаря. После этого пятилетняя борьба с душевными проблемами, пока она не сдалась, а мы не защитили...»