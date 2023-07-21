Коронавирус – все? ⟩ В среднем медсестра делает прививку от Covid-19 всего раз в день

В июле у двери кабинета для вакцинации Клиникума Тартуского университета на улице Пуусепа, 8, очередей не наблюдается. По словам медсестры Хеле Нурме, чаще всего обращаются по поводу вакцинации от клещевого энцефалита или за дополнительных прививок для путешествий. А вот против коронавируса инъекцию приходится делать среднем раз в день.
Люди больше не боятся коронавируса. Никто о нем даже не говорит. Если у вас насморк, вы скорее подумаете, мол, я же вчера купался, наверное, так и простудился. Однако медсестра Хеле Нурме вспоминает, что недавно к ней обратился человек с просьбой сделать прививку от коронавируса, сказав, что несколько коллег на его работе заболели - у всех был коронавирус.
Эпоха Covid-19 еще не закончилась.
Медсестра службы инфекционного контроля больницы Тартуского университета Тийна Тедер отметила, что на самом деле укреплять свое здоровье нужно каждый определенный период времени. «Чаще всего вирус поражает пожилых людей и людей из группы риска, - заверила она. - Мы еще далеки от того, чтобы избавиться от коронавируса».
До и после обеда
С понедельника по пятницу в клиникуме работают два прививочных кабинета. С 11 до 13 часов работает кабинет в атриуме на Пуусепа, 8, а с 16 до 18 часов - кабинет в торговом центре «Квартал». Предварительная регистрация не требуется, летом очередей нет.
Медсестра, проводящая вакцинацию, также консультирует и задает вопросы каждому посетителю. С согласия пациента открывается его цифровая история болезни, проверяются предыдущие прививки и заболевания.
За последние три месяца в клиникуме было введено сто доз вакцины против коронавируса, то есть около 30 доз в месяц. Вакцина по-прежнему предоставляется бесплатно.
«Но мы также ведем очень точный учет сроков годности вакцин, и когда он истекает, мы отправляем их на уничтожение. Для этого существуют специальные процедуры», - добавила Тийна Тедер. - Мы ежеквартально отчитываемся перед Кассой здоровья о том, сколько вакцин мы уничтожили. Я считаю, что лучше уж иметь больше вакцин, чем чтобы была нехватка, как в начале пандемии».
Три пациента с коронавирусом
Вчера в клиникуме на лечении находились три пациента, которым потребовалась изоляция из-за коронавируса. В интенсиве никого не было. С конца июня в больнице в среднем одновременно находятся два-три пациента с коронавирусом.
По словам Тедре, даже в случае легкой летней простуды или плохого самочувствия необходимо соблюдать одно основное правило: не выходить на улицу с насморком и кашлем. В случае коронавируса необходимо оставаться дома в течение пяти дней с момента появления симптомов, а по окончании этого периода должно пройти не менее 24 часов без температуры.
В Эстонии среднее семидневное число заболеваний коронавирусом в июле составляет 16-18 случаев. Такого низкого уровня заболеваемости не было с начала пандемии. Самый высокий уровень был отмечен в феврале 2022 года, когда среднее семидневное число заболеваний в Эстонии достигло более 7 000.