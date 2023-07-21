Коронавирус – все? ⟩ В среднем медсестра делает прививку от Covid-19 всего раз в день

Люди больше не боятся коронавируса. Никто о нем даже не говорит. Если у вас насморк, вы скорее подумаете, мол, я же вчера купался, наверное, так и простудился. Однако медсестра Хеле Нурме вспоминает, что недавно к ней обратился человек с просьбой сделать прививку от коронавируса, сказав, что несколько коллег на его работе заболели - у всех был коронавирус.

Эпоха Covid-19 еще не закончилась.

Медсестра службы инфекционного контроля больницы Тартуского университета Тийна Тедер отметила, что на самом деле укреплять свое здоровье нужно каждый определенный период времени. «Чаще всего вирус поражает пожилых людей и людей из группы риска, - заверила она. - Мы еще далеки от того, чтобы избавиться от коронавируса».

До и после обеда

С понедельника по пятницу в клиникуме работают два прививочных кабинета. С 11 до 13 часов работает кабинет в атриуме на Пуусепа, 8, а с 16 до 18 часов - кабинет в торговом центре «Квартал». Предварительная регистрация не требуется, летом очередей нет.

Медсестра, проводящая вакцинацию, также консультирует и задает вопросы каждому посетителю. С согласия пациента открывается его цифровая история болезни, проверяются предыдущие прививки и заболевания.

За последние три месяца в клиникуме было введено сто доз вакцины против коронавируса, то есть около 30 доз в месяц. Вакцина по-прежнему предоставляется бесплатно.