Родители накормили ребенка кашей с уксусом: в Эстонии снова участились случаи отравлений

С младенцами и маленькими детьми чаще всего случаются отравления химикатами и лекарствами. В этом году зарегистрировано более 200 случаев отравления детей в возрасте до одного года и более 600 несчастных случаев с участием детей до трех лет. По словам главы Информационного центра по вопросам отравлений Маре Одер, все чаще и чаще случаются отравления, связанные с употреблением жидкости в маленькой бутылочке объемом десять миллилитров.

«Когда человек устал или торопиться, он может по ошибке перепутать бутылочки. На нашу инфолинию поступают звонки о том, что родитель случайно дал ребенку эфирные масла, настойку календулы, ушные капли или что-то другое вместо лекарства. Во избежание такой ситуации лекарства должны храниться отдельно от других бутылочек», - объяснила Одер и предложила использовать для четкого разделения, например, хорошо различимые коробки.

Кроме того, младенцы нередко отравляются молочной смесью или кашей для завтрака, приготовленной на воде, смешанной с уксусом или средством для удаления накипи.

«Иногда случается, что вечером в чайник наливают уксус или специальное средство для очистки от накипи, но к утру, к сожалению, забывают об этом. Мы получаем звонки от взволнованных родителей на горячую линию, где на всю семью приготовили суп или чай и кофе с такой смесью», - рассказывает Одер.