Родители накормили ребенка кашей с уксусом: в Эстонии снова участились случаи отравлений

В течение года в Эстонии происходит более 3000 случаев отравлений, требующих госпитализации, и на инфолинию по вопросам отравлений 16662 совершается 4000 звонков для получения консультации по поводу отравлений. За последние два года в Эстонии участились случаи отравления детей в возрасте до одного года. Подавляющее большинство таких несчастных случаев происходит дома, часто из-за спешки родителей или неумения вовремя заметить опасность.
С младенцами и маленькими детьми чаще всего случаются отравления химикатами и лекарствами. В этом году зарегистрировано более 200 случаев отравления детей в возрасте до одного года и более 600 несчастных случаев с участием детей до трех лет. По словам главы Информационного центра по вопросам отравлений Маре Одер, все чаще и чаще случаются отравления, связанные с употреблением жидкости в маленькой бутылочке объемом десять миллилитров.
«Когда человек устал или торопиться, он может по ошибке перепутать бутылочки. На нашу инфолинию поступают звонки о том, что родитель случайно дал ребенку эфирные масла, настойку календулы, ушные капли или что-то другое вместо лекарства. Во избежание такой ситуации лекарства должны храниться отдельно от других бутылочек», - объяснила Одер и предложила использовать для четкого разделения, например, хорошо различимые коробки.
Кроме того, младенцы нередко отравляются молочной смесью или кашей для завтрака, приготовленной на воде, смешанной с уксусом или средством для удаления накипи.
«Иногда случается, что вечером в чайник наливают уксус или специальное средство для очистки от накипи, но к утру, к сожалению, забывают об этом. Мы получаем звонки от взволнованных родителей на горячую линию, где на всю семью приготовили суп или чай и кофе с такой смесью», - рассказывает Одер.
В большинстве случаев отравления происходят в домашних условиях. Количество отравлений увеличивается и в течение летнего периода, когда люди часто ездят в гости, ведь зачастую дети находятся в новой незнакомой обстановке. Маре Одер также рекомендует внимательно следить, где хранятся сумки гостей, а все виды средств, обычно находящихся в карманах верхней одежды, перенести в надежное недоступное для детей место.
В Эстонии с каждым годом снижается число случаев отравлений у младенцев и детей младшего возраста, требующих стационарного лечения. Однако участились случаи бытовых отравлений, по поводу которых требуется консультация специалистов инфолинии. По словам Маре Одер, главы Информационного центра по вопросам отравлений, большинство случаев в домашних условиях связаны с тем, что родители очень торопились или были усталыми.
«Это обычные человеческие ошибки, но предотвратить такие отравления вполне можно, если заранее спокойно обдумать все возможные риски в вашем доме. Самый эффективный способ - создать такую систему хранения и использования химикатов и лекарств, при которой опасные вещества будут вне досягаемости и видимости детей. Важно, чтобы данная система не давала сбоев, даже если родитель устал или спешит», - пояснила Одер.
Одер отметила, что дети учатся подражать поведению своих родителей уже в очень раннем возрасте, поэтому стоило бы использовать бытовую химию и лекарства так, чтобы ребенок этого не видел. «Проглатывание маленьких таблеток и открывание специальных крышечек с защитой от детей всегда предлагает им изучение чего-то нового. Поэтому следует избегать как открываия всякого рода упаковок и бутылочек со специальной защитой, так и приема таблеток на глазах у детей», - сказала она.
При подозрении на отравление, по словам Одер, не стоит ждать появления симптомов, а следует немедленно обратиться за советом к специалисту. На инфолинию по вопросам отравлений 16662 можно звонить круглосуточно, все консультации проводятся анонимно.