В Эстонии неуклонно растет число детей с избыточным весом: с чем это связано

Исследования Института развития здоровья (TAI) показывают, что число детей с избыточным весом в Эстонии неуклонно растет. Например, по результатам проведенного в 2018-2019 годах в Эстонии исследования по мониторингу роста учащихся, почти пятая часть учеников первого и четвертого классов имеют избыточный вес, а 11 процентов страдают ожирением. Число учеников с нормальным весом с возрастом уменьшалось, а с избыточным весом и ожирением росло.

Причин немало: дети мало двигаются, пищевые привычки семей часто нездоровы, а время сна детей сократилось, потому что увлечение смарт-устройствами не позволяет им заснуть, когда положено.

Педиатр и заведующая педиатрической клиникой Таллиннской детской больницы Реэт Раукас указала, что по сравнению с тем, что было несколько десятилетий назад, дети меньше двигаются, потому что изменился образ жизни семей, и родители повсюду возят своих малышей на машине: в детский сад, школу, спортзал и в деревню. «Это означает, что нет нормального ежедневного движения. Хотя если ежедневно просто гулять на улице в течение час, ходить в спортзал и не обязательно», – сказала Раукас.

Недостаток физической активности запускает порочный круг: масса тела растет, а значит, двигаться становится труднее. Все больше и больше детей склонны проводить время со смарт-устройствами, потому что им нужно как-то заполнить свой день.

Результаты исследования TAI раскрывают поразительные данные о весе самых тяжелых детей – среди эстонских школьниц весной 2019 года были 10-11-летние девочки, вес которых достигал 97 кг, а окружность талии превышала 100 сантиметров. Максимальный вес 11-летних мальчиков составлял сто килограммов, а окружность их талии – 121 сантиметр.