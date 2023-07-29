Министр здоровья: создание национальных запасов лекарств не решит проблему дефицита

На неформальной встрече министров здравоохранения европейских стран был поднят вопрос о стабильности поставок лекарственных средств в условиях предстоящего зимнего сезона. Эстония поддерживает совместные усилия ЕС по преодолению трудностей с поставками и производством лекарств. Параллельно Эстония создает запас основных аптечных препаратов, чтобы подготовиться к холодному сезону и кризисам в здравоохранении.
В последние годы в Европе участились перебои с поставками лекарств. Совсем недавно наши пациенты пострадали от дефицита препаратов, содержащих амоксициллин. Чтобы лучше подготовиться к кризисным ситуациям, Эстония расширила сотрудничество с держателями торговых лицензий и ввела более строгие обязательства по отчетности для оптовых продавцов, что позволяет Департаменту лекарственных средств четче отслеживать ситуацию и оперативнее действовать в случае дефицита. На сегодняшний день Эстонский центр запасов в сотрудничестве с оптовыми продавцами лекарств создает запас из 174 основных аптечных препаратов в расчете на месяц потребления.
«Пандемия COVID-19 показала, насколько важно иметь запасы основных лекарств и медицинских средств. Однако национальных мер не всегда достаточно, и решение проблемы нехватки лекарств требует сотрудничества на уровне ЕС, - пояснила министр Рийна Сиккут. - Поэтому мы зависим от функционирования Европейского союза и глобальных цепочек поставок лекарств. Мы будем поддерживать шаги на уровне ЕС, направленные на повышение надежности поставок и предотвращение перебоев в снабжении».
По словам Сиккут, на европейском уровне ведется тщательный мониторинг спроса и предложения наиболее часто используемых антибактериальных препаратов. «В то же время следует признать, что трудности с поставками антибиотиков для детей носят общеевропейский характер. Прогнозы показывают, что в подавляющем большинстве случаев предложение будет соответствовать спросу, однако возможные проблемы могут возникнуть в отношении некоторых лекарственных форм или доз некоторых действующих веществ. Исходя из этих данных фармацевтическая промышленность получила предложение по увеличению объемов производства. Мы постоянно контактируем с производителями и следим за развитием ситуации».
«Европейское агентство по лекарственным средствам считает, что создание национальных запасов не решит проблему дефицита предложения. В контексте Эстонии, мы считаем целесообразным поддерживать создание запаса лекарственных препаратов не только для того, чтобы избежать перебоев поставок, но и для того, чтобы чувствовать себя уверенно в случае крупных гражданских кризисов или кризисов, связанных с обороной», - прокомментировала министр Рийна Сиккут.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в период с 2017 по 2019 год количество сообщений о нехватке лекарственных средств увеличилось на 60%. Фармацевтическая политика Эстонии до 2030 года предусматривает ряд мер по улучшению физической и финансовой доступности лекарств. Так, например, будет модернизирован процесс компенсации стоимости лекарственных средств, а также произведен анализ связанных с этим проблем, например, более гибкую систему компенсации в случае дефицита поставок лекарственных средств, не разрешенных в Эстонии.