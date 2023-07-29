Министр здоровья: создание национальных запасов лекарств не решит проблему дефицита

В последние годы в Европе участились перебои с поставками лекарств. Совсем недавно наши пациенты пострадали от дефицита препаратов, содержащих амоксициллин. Чтобы лучше подготовиться к кризисным ситуациям, Эстония расширила сотрудничество с держателями торговых лицензий и ввела более строгие обязательства по отчетности для оптовых продавцов, что позволяет Департаменту лекарственных средств четче отслеживать ситуацию и оперативнее действовать в случае дефицита. На сегодняшний день Эстонский центр запасов в сотрудничестве с оптовыми продавцами лекарств создает запас из 174 основных аптечных препаратов в расчете на месяц потребления.

«Пандемия COVID-19 показала, насколько важно иметь запасы основных лекарств и медицинских средств. Однако национальных мер не всегда достаточно, и решение проблемы нехватки лекарств требует сотрудничества на уровне ЕС, - пояснила министр Рийна Сиккут. - Поэтому мы зависим от функционирования Европейского союза и глобальных цепочек поставок лекарств. Мы будем поддерживать шаги на уровне ЕС, направленные на повышение надежности поставок и предотвращение перебоев в снабжении».