Дородовый скрининг: в Эстонии впервые стала возможна диагностика редких заболеваний плода

Всего в скрининг будут включены 18 участков генома плода, вызывающих 21 тяжелое и не поддающееся лечению редкое заболевание. Выбранные для включения в скрининг заболевания затрагивают одну из пятисот семей. В среднем в Эстонии ежегодно рождается семь детей с редкими заболеваниями, которые можно выявить с помощью анализа крови матери и дородового скрининга на основе ДНК.

Определенные редкие заболевания будут включены в усовершенствованный тест NIPTIFY, разработанный лабораторией Центра разработки медицинских технологий, который позволяет выявлять хромосомные заболевания плода в образце крови матери на ранних сроках беременности. Таким образом, общее число заболеваний, которые можно выявить с помощью теста NIPTIFY, достигло 29.

Заведующий лабораторией Центра разработки медицинских технологий и доцент кафедры молекулярной медицины Тартуского университета Каарель Крючков пояснил, что хоть в Эстонии и много говорят о редких заболеваниях и их дорогостоящем лечении, однако до сих пор не было достигнуто существенного прогресса в проведении скрининга. «Мы выбрали участки генома, которые чаще всего вызывают тяжелые редкие заболевания, и включили их в тест NIPTIFY. Например, мы секвенируем весь геном плода для выявления синдрома Дауна, и для этого необходимо десять миллионов последовательностей ДНК. Было бы расточительством не использовать эти данные и не смотреть на участки редких заболеваний», - сказал он.