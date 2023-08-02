Фармацевт объясняет, как предотвратить образование тромбов во время путешествий

«Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поражающих сердце и сосуды, может увеличиваться с возрастом даже у здоровых в целом людей. Одним из аспектов сосудистых заболеваний является закупорка кровеносных сосудов, или тромбоз. Под последним понимается закупорка кровеносного сосуда, вызванная образованием в нем тромб, – говорит фармацевт. – Одним из наиболее распространенных венозных тромбозов является тромбоз глубоких вен, при котором тромб образуется глубоко в венах между мышцами и костями. В этом случае затрудняется приток крови к сердцу и образуется венозный тромб. В результате конечность отекает и болит».

Профилактика сводит риск тромбоза к минимуму

Венозная тромбоэмболия - это, конечно, не только проблема людей, путешествующих на самолете, но и угроза для любого человека, совершившего длительную поездку. При длительном нахождении в скованном положении замедляется приток крови к сердцу, что может спровоцировать образование тромбов.

Тромбоз обычно развивается через 1-2 недели, в некоторых случаях - до месяца после поездки. Наибольшему риску подвержены люди, имеющие один или несколько факторов риска развития тромбоза. Например, возраст старше 40 лет, ожирение, курение, недавнее хирургическое вмешательство, прием оральных контрацептивов у женщин и заместительная гормональная терапия.