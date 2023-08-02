Фармацевт объясняет, как предотвратить образование тромбов во время путешествий

При путешествии на автобусе или самолете часто приходится находиться в скованном положении. Если кровоток замедляется, может активизироваться процесс образования тромбов. Поскольку с наступлением осенних месяцев путешествия становятся все более активными, Этель Ямнес, фармацевт Südameapteek, рассматривает причины образования тромбов и дает советы по их предотвращению во время путешествий.
«Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поражающих сердце и сосуды, может увеличиваться с возрастом даже у здоровых в целом людей. Одним из аспектов сосудистых заболеваний является закупорка кровеносных сосудов, или тромбоз. Под последним понимается закупорка кровеносного сосуда, вызванная образованием в нем тромб, – говорит фармацевт. – Одним из наиболее распространенных венозных тромбозов является тромбоз глубоких вен, при котором тромб образуется глубоко в венах между мышцами и костями. В этом случае затрудняется приток крови к сердцу и образуется венозный тромб. В результате конечность отекает и болит».
Профилактика сводит риск тромбоза к минимуму
Венозная тромбоэмболия - это, конечно, не только проблема людей, путешествующих на самолете, но и угроза для любого человека, совершившего длительную поездку. При длительном нахождении в скованном положении замедляется приток крови к сердцу, что может спровоцировать образование тромбов.
Тромбоз обычно развивается через 1-2 недели, в некоторых случаях - до месяца после поездки. Наибольшему риску подвержены люди, имеющие один или несколько факторов риска развития тромбоза. Например, возраст старше 40 лет, ожирение, курение, недавнее хирургическое вмешательство, прием оральных контрацептивов у женщин и заместительная гормональная терапия.
«Тромбозы, связанные с путешествиями, можно успешно предотвратить, например, надевая удобную, а не тесную одежду. Избегайте обезвоживания и пейте много воды. При путешествии на самолете полезно сделать перерыв в просмотре фильма и по возможности пройтись по проходам салона, а при путешествии на автобусе или автомобиле можно выполнять специальные упражнения для укрепления мышечных насосов в ногах, что может способствовать усилению притока крови к сердцу», - говорит Ямнес.
По мнению фармацевта, среднему риску тромбоза подвержены путешественники с избыточным весом, недавно перенесшие операцию, курящие или беременные. В дополнение к вышеперечисленному им следует носить компрессионные гольфы, которые можно приобрести в аптеках.
Пассажиры с высоким риском тромбоза - это те, у кого в анамнезе есть тромбоз, диагностирована злокачественная опухоль или имеется генетическая предрасположенность к тромбозу. Таким пациентам кардиологический фармацевт, помимо общих мер и дорожных пакетов, порекомендует прием разжижающих кровь препаратов перед поездкой.
«Перед приемом препаратов, разжижающих кровь, необходимо проконсультироваться с врачом, который назначит соответствующий препарат и правильную дозу», - подчеркивает Ямнес.
По словам фармацевта, сердечно-сосудистые заболевания могут возникать незаметно, и в основном этому способствуют гиподинамия, курение, чрезмерное употребление алкоголя, ожирение, низкое потребление фруктов и овощей и избыточное потребление соли.
«Здоровый образ жизни - лучший способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», - советует фармацевт.