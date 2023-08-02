Эстонский андролог-сексолог: у мужчин стремительно снижается количество качественных сперматозоидов

«Когда сорок лет назад я только начинал работать, нормальная концентрация сперматозоидов считалась 60 миллионов в одном миллилитре. Лет через 15 пересмотрели в сторону уменьшения и сказали, что сорок миллионов – тоже ничего. Потом было 20-15 миллионов, сейчас уже говорят про 12 миллионов сперматозоидов на миллилитр», – рассказал андролог-сексолог Центра мужского здоровья клиники Тартуского университета Владимир Вихляев в интервью для программы «Просто лето» на Радио 4, назвав причиной такого снижения влияние окружающей среды, генетических факторов, а также постоянный стресс.