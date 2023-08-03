Для продолжения лечения 11-летний Кевин, страдающий редким заболеванием, нуждается в помощи жителей Эстонии

«У Кевина все хорошо, – пишет Карин, мама мальчика, – он счастлив и дружелюбен, больше времени проводит с другими детьми и участвует в их мероприятиях. Кевин стал более подвижным, он быстрее передвигается и может дольше ходить. Раньше нам приходилось заранее планировать его передвижения, чтобы дать ему возможность посидеть и отдохнуть, его суставы были жесткими, и каждая смена положения требовала усилий. Теперь менять положение стало легче и проще. Также стало меньше падений, ему легче вставать при падении, и ребенок может кататься на велосипеде в течение короткого времени. Он говорит, что хочет и дальше принимать лекарство, потому что так легче двигаться и дышать».

По мнению различных специалистов, в том числе врачей и физиотерапевтов, у ребенка улучшился объем легких, дыхательная функция, скорость и баланс движений, психологическое состояние. Взгляд ребенка на жизнь стал более позитивным, он более счастлив, оптимистичен и наслаждается жизнью в полной мере. Учитывая положительные результаты анализов и тестов, врачи считают, что продолжение лечения препаратом Translarna полностью оправдано.

Однако стоимость препарата составляет 723 000 евро в год. Местное самоуправление, администрация города Тарту, поддержала лечение Кевина в сумме 32 000 евро, и благодаря этому, а также поддержке добрых жертвователей, на сегодняшний день собрано в общей сложности 194 431,91 евро.

В этом году на благотворительном забеге собрали более 10 000 евро в поддержку Кевина, а волонтеры Детского фонда при каждом удобном случае выходят с урной для пожертвований, чтобы собрать деньги на лечение ребенка, но все же на сегодняшний день на лечение Кевина по-прежнему не хватает 528 568,09 евро.