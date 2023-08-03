У 11-летнего Кевина было диагностировано тяжелое редкое мышечное заболевание – мышечная дистрофия Дюшенна, которое быстро прогрессирует без лечения. На сегодняшний день Кевин уже около пяти месяцев принимает препарат Translarna, останавливающий развитие болезни, и, по словам врачей, все показатели здоровья мальчика изменились в лучшую сторону. Однако запасов препарата, приобретенного благодаря помощи щедрых доноров, хватит только до 21 августа.
Для продолжения лечения 11-летний Кевин, страдающий редким заболеванием, нуждается в помощи жителей Эстонии
«У Кевина все хорошо, – пишет Карин, мама мальчика, – он счастлив и дружелюбен, больше времени проводит с другими детьми и участвует в их мероприятиях. Кевин стал более подвижным, он быстрее передвигается и может дольше ходить. Раньше нам приходилось заранее планировать его передвижения, чтобы дать ему возможность посидеть и отдохнуть, его суставы были жесткими, и каждая смена положения требовала усилий. Теперь менять положение стало легче и проще. Также стало меньше падений, ему легче вставать при падении, и ребенок может кататься на велосипеде в течение короткого времени. Он говорит, что хочет и дальше принимать лекарство, потому что так легче двигаться и дышать».
По мнению различных специалистов, в том числе врачей и физиотерапевтов, у ребенка улучшился объем легких, дыхательная функция, скорость и баланс движений, психологическое состояние. Взгляд ребенка на жизнь стал более позитивным, он более счастлив, оптимистичен и наслаждается жизнью в полной мере. Учитывая положительные результаты анализов и тестов, врачи считают, что продолжение лечения препаратом Translarna полностью оправдано.
Однако стоимость препарата составляет 723 000 евро в год. Местное самоуправление, администрация города Тарту, поддержала лечение Кевина в сумме 32 000 евро, и благодаря этому, а также поддержке добрых жертвователей, на сегодняшний день собрано в общей сложности 194 431,91 евро.
В этом году на благотворительном забеге собрали более 10 000 евро в поддержку Кевина, а волонтеры Детского фонда при каждом удобном случае выходят с урной для пожертвований, чтобы собрать деньги на лечение ребенка, но все же на сегодняшний день на лечение Кевина по-прежнему не хватает 528 568,09 евро.
Нужна ваша помощь!
Детский фонд ТУ призывает всех неравнодушных помочь ребенку получить необходимое ему лекарство.
Помочь Кевину можно с помощью перевода пожертвования на счет Детского фонда Клиники Тартуского университета, написав в пояснении: «Kevin».
Имя получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Номер счета:
- Swedbank IBAN EE682200221015828742
- SEB IBAN EE261010220014910011
- Luminor IBAN EE791700017000285384
- LHV IBAN EE527700771000610813
- Coop IBAN EE824204278603586607
или позвонив по благотворительным телефонам Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена к счету за телефон в том же месяце:
- при звонке на номер 900 5025, жертвуете 5 евро
- при звонке на номер 900 5100, жертвуете 10 евро
- при звонке на номер 900 5500, жертвуете 50 евро