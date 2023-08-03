Ужасающие фото ⟩ Так будет выглядеть работник домашнего офиса будущего

Будущую работника домашнего офиса назвали Анной. Она имеет избыточный вес, плохую осанку, темные и припухшие веки, а ее пальцы изогнуты в неестественном положении.

«Регулярное использование техники на диване или в постели приводит к нарушению осанки. К сожалению, многие люди работают на ноутбуках, лежа на диване или кровати», - говорит компания Furniture At Work, разработавшая эту модель. Работа в течение многих лет таким образом разбалансирует позвоночник и выдвинет бедра вперед, что, в свою очередь, приведет к нарушению осанки.

Swollen eyes, a hunchback and claw-like hands: What remote-workers will look like by 2100 https://t.co/FrMfrVi8nW pic.twitter.com/Ejnt4rRO2t — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 16, 2023

Особый интерес представляют руки, которые потеряли свою естественную форму из-за использования мыши или смартфона. Пальцы находятся в неестественном изогнутом положении.

Экраны также наносят вред глазам. Веки Анны темные и опухшие, она годами щурится и смотрит в экран своего ноутбука или смартфона. Очевидно, у Анны ухудшилось зрение и общее состояние глаз.

Компания продолжает привлекать экспертов в области здравоохранения для создания офисной мебели, которая не позволит развиваться такому человеку. Они рекомендуют отказаться от работы на кровати или диване. Кроме того, исследователи подчеркивают важность здорового питания и физических упражнений.

Уведенного, вероятно, будет достаточно для того, чтобы заставить большинство людей, работающих дома, сесть как следует за свой стол или даже вернуться в офис, пишет Stuff.