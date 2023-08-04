В Эстонии за прошедшую неделю выявлено 112 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных в Эстонии новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю снизилось. Также стало меньше и пациентов с COVID-19 в больницах, пишет Rus.ERR.
За минувшую неделю в стране зарегистрировали 112 новых случаев заражения COVID-19, что на 12,5% меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.
Всего за минувшую неделю в стране сделали 1052 теста на коронавирус, из которых 1,9% оказались положительными.
По информации больниц, в течение недели госпитализировали 15 пациентов (неделей ранее 21) с коронавирусом.