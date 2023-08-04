В Эстонии за прошедшую неделю выявлено 112 случаев заражения коронавирусом

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 112 новых случаев заражения COVID-19, что на 12,5% меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Всего за минувшую неделю в стране сделали 1052 теста на коронавирус, из которых 1,9% оказались положительными.