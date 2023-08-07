Новый метод позволит эстонским кардиологам эффективнее выявлять болезни сердца

«Пациентка в возрасте 40 лет перенесла инфаркт миокарда летом, хотя у нее не было ни одного из классических факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. После выписки из больницы при физической и эмоциональной нагрузке у пациентки сохранялись боли в груди, которые заметно мешали ей в повседневной жизни и точная причина которых была неизвестна», - описывает ситуацию доктор Борис Лапидус, кардиолог, проводивший первую процедуру. Поэтому для уточнения диагноза было решено использовать провокацию спазма ацетилхолином, которая позволяет всесторонне и точно оценить физиологию сердца.

По словам Лапидуса, использование этого нового метода диагностики позволило также установить причину симптомов пациента. «Проведение провокационного теста подтвердило наличие микрососудистого вазоспазма, который был назван причиной резистентности и сопутствующих симптомов. Установление точного диагноза позволит теперь провести соответствующее лечение и улучшить качество жизни пациента», – отметил он.

По словам Пеэпа Лаанметса, руководителя отделения инвазивной кардиологии, добавление в арсенал инвазивной кардиологии такой установки позволит назначать пациентам индивидуальное лечение. Провокация спазма используется в случае пациентов, у которых симптомы и предыдущие диагностические исследования указывают на наличие ишемической болезни сердца, но при этом нет значительного поражения коронарных артерий.