Важное открытие ⟩ Популярный препарат для разжижения крови помогает победить рак

Исследование на клетках человека и мышей показало, что варфарин препятствует вмешательству Рака в механизм самоуничтожения, который запускается клетками при обнаружении мутаций или других отклонений.
«Наши результаты свидетельствуют о том, что варфарин, который уже одобрен Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств, может использоваться для лечения самых разных видов рака, включая рак поджелудочной железы», - говорит руководитель исследования доктор Вэй Гу, профессор патологии и клеточной биологии Института генетики рака при Колумбийском университете.
Противораковый эффект варфарина был неожиданно обнаружен в ходе исследования, направленного на раскрытие молекулярных процессов, регулирующих ферроптоз – механизм клеточной смерти.
Исследователей рака привлекает идея использования ферроптоза, для функционирования которого необходимо железо, для уничтожения раковых клеток. Препараты, вызывающие ферроптоз, могут быть особенно полезны при раковых заболеваниях, которые трудно поддаются традиционной терапии.
Чтобы лучше понять, как ферроптоз контролируется в клетке, Гу, химик Брент Стоквелл и их коллеги провели генетический скрининг клеток меланомы человека с целью выявления генов, способствующих ферроптозу. Как и ожидалось, было выявлено несколько ранее известных генов ферроптоза, но среди них выделялся новый: VKORC1L1.
Лабораторные эксперименты показали, что VKORC1L1 является мощным ингибитором ферроптоза, а потеря VKORC1L1 делает клетки восприимчивыми к ферроптотической клеточной гибели.
Уровень VKORC1L1 согласуется и с клиническими результатами. Анализ данных по онкологическим заболеваниям показал, что пациенты с низкой активностью VKORC1L1, как правило, живут дольше.
Варфарин способствует развитию ферроптоза в раковых клетках
Впервые варфарин был одобрен для медицинского применения в 1954 году. С тех пор он стал основным препаратом для профилактики образования тромбов, которые могут привести к инсульту, инфаркту или тромбоэмболии легочной артерии.
Варфарин также является известным ингибитором VKORC1L1, поэтому исследователи изучили его потенциал в качестве противоракового препарата. Было обнаружено, что варфарин, снижая активность VKORC1L1, делает клетки рака поджелудочной железы человека более чувствительными к ферроптозу и сильно подавляет рост опухоли в мышиной модели рака поджелудочной железы.
Данные других исследований также подтверждают идею о том, что варфарин способен противостоять раку. Варфарин и другие антикоагулянты обычно назначаются онкологическим больным, подверженным повышенному риску образования тромбов. Исследователи заметили, что пациенты с раком поджелудочной железы, желудка и толстой кишки, получавшие варфарин, жили значительно дольше, чем те, кто принимал другие антикоагулянты.
«Поскольку варфарин широко используется в онкологической клинике, мы полагаем, что в скором времени варфарин может быть испытан в качестве противоракового препарата, особенно в опухолях с высоким уровнем экспрессии VKORC1L1», - говорит Гу.
Гу добавляет, что потенциал препарата может выйти за рамки его действия против рака поджелудочной железы и желудка, и он способен ингибировать другие виды рака.
Результаты исследования были опубликованы в престижном научном журнале Cell Metabolism.