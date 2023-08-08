Важное открытие ⟩ Популярный препарат для разжижения крови помогает победить рак

Варфарин способствует развитию ферроптоза в раковых клетках

Впервые варфарин был одобрен для медицинского применения в 1954 году. С тех пор он стал основным препаратом для профилактики образования тромбов, которые могут привести к инсульту, инфаркту или тромбоэмболии легочной артерии.

Варфарин также является известным ингибитором VKORC1L1, поэтому исследователи изучили его потенциал в качестве противоракового препарата. Было обнаружено, что варфарин, снижая активность VKORC1L1, делает клетки рака поджелудочной железы человека более чувствительными к ферроптозу и сильно подавляет рост опухоли в мышиной модели рака поджелудочной железы.

Данные других исследований также подтверждают идею о том, что варфарин способен противостоять раку. Варфарин и другие антикоагулянты обычно назначаются онкологическим больным, подверженным повышенному риску образования тромбов. Исследователи заметили, что пациенты с раком поджелудочной железы, желудка и толстой кишки, получавшие варфарин, жили значительно дольше, чем те, кто принимал другие антикоагулянты.

«Поскольку варфарин широко используется в онкологической клинике, мы полагаем, что в скором времени варфарин может быть испытан в качестве противоракового препарата, особенно в опухолях с высоким уровнем экспрессии VKORC1L1», - говорит Гу.

Гу добавляет, что потенциал препарата может выйти за рамки его действия против рака поджелудочной железы и желудка, и он способен ингибировать другие виды рака.