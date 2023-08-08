КОММЕНТАРИЙ УЧЕНОГО ⟩ Давайте сами призовем беду

Есть ли хоть кто-то, кто не знает, что такое гомеопатия!? Уже древняя мудрость уже гласит, что если яд или другое вещество вызывает у человека симптомы, сходные с симптомами болезни, то, разбавляя этот яд, можно вылечить болезнь. Яд нужно только достаточно развести, тогда знания об этом веществе остаются в «памяти раствора» и подтолкнут организм в сторону исцеления. Что ж, на первый взгляд Земля тоже выглядит плоской. Чтобы получить помощь, Вот и в Эстонии одна мать, которая, несомненно, беспокоилась о здоровье своего ребенка, почерпнула мудрость в таких местах, где по умолчанию известно, что врачи и сами ничего не знают, а правительства скрывают древние знания о реальных методах лечения.

В многочисленных открытых и закрытых группах в социальных сетях есть немало сторонников и сторонниц альтернативной медицины, которые предлагают кучу мифологических медицинских услуг. Это правда, что здоровый и взрослый человек может делать с самим собой все, что захочет. На самом деле, больной взрослый тоже. Его тело – его здоровье. Однако, если что-то произошло со здоровьем ребенка, потребление случайного зелья опасно по нескольким причинам: во-первых, может быть необходимо значительно более серьезное вмешательство, а замена лечения надеждой и верой может свести ребенка в могилу. Во-вторых: так как состав и действие так называемых гомеопатических смесей никто не проверяет, то и тому, кому хотят помочь, могут под предлогом оказания помощи подсыпать изрядную дозу яда – у приготавливающего гомеопатические снадобья не всегда может получиться этот препарат с «памятью воды», как это подтверждает одно происшествие в Индии, приведшее к девяти смертельным случаям.