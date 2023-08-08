КОММЕНТАРИЙ УЧЕНОГО ⟩ Давайте сами призовем беду

О вредной стороне альтернативной медицины пишут Марек Страндберг, глава научно-технической редакции Postimees, и летний репортер Анника-Хелена Сиймон.
Есть ли хоть кто-то, кто не знает, что такое гомеопатия!? Уже древняя мудрость уже гласит, что если яд или другое вещество вызывает у человека симптомы, сходные с симптомами болезни, то, разбавляя этот яд, можно вылечить болезнь. Яд нужно только достаточно развести, тогда знания об этом веществе остаются в «памяти раствора» и подтолкнут организм в сторону исцеления. Что ж, на первый взгляд Земля тоже выглядит плоской. Чтобы получить помощь, Вот и в Эстонии одна мать, которая, несомненно, беспокоилась о здоровье своего ребенка, почерпнула мудрость в таких местах, где по умолчанию известно, что врачи и сами ничего не знают, а правительства скрывают древние знания о реальных методах лечения.