«Так страшно еще не было»: в больнице аппендицит приняли за гастрит, все выяснилось только через две недели

В начале июля Гинтс Сакалаускис отправился в Польшу. Начал сильно болеть живот. Гинтс вызвал неотложную помощь, и его увезли в больницу. «Поляки подумали, что это гастрит, дали лекарства, отпустили домой».

Вечером того же дня Гинтс вызвал скорую помощь снова. Врачи дали обезболивающие и сказали - если станет хуже, нужно будет ехать в больницу.

Это не был гастрит. Это был аппендицит, который на следующий день разорвался. Но об этом Гинтс узнал позже - по возвращении в Латвию. И то не сразу.

«Болело очень сильно, - рассказывает Гинтс Сакалаускис. - Приехал домой, записался к специалисту. Естественно, очереди - но я уже мог терпеть, уживаться с болью.

Когда дождался очереди, прошло более двух недель. Сразу же нужно было ехать в больницу. Сами понимаете, что происходит с организмом, в котором две недели назад лопнул аппендицит. Инфекция везде. Доктор сказал - хорошо, что у меня сильный иммунитет. Для справки: я не курю, особо не пью, занимаюсь спортом трижды в неделю, для себя, никому ничего не доказывая, ем относительно здоровую еду.

20 июля мне была сделана операция от воспаления в брюшной полости. Такой агонии я не испытывал никогда в жизни. Организм защитился, собрал дрянь в одно место - так показалось вначале - и меня прооперировали.