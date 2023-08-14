Исследование: Covid-19 вызывает еще один необычный симптом

В научной статье, опубликованной в журнале The Lancet, рассматривается случай 33-летнего мужчины, у которого развился акроцианоз – венозное скопление крови в ногах.

Через несколько минут после того, как пациент вставал, его ноги начали краснеть, а затем постепенно синеть, на них проступали вены. Через 10 минут цвет становился ярко выраженным, и пациент описал сильный зуд в ногах. Изначальный цвет ног вернулся через две минуты после того, как мужчина присел.

По словам пациента, он начал замечать изменение цвета кожи после того, как у него было диагностировано коронавирусное заболевание.

У него был диагностирован синдром постуральной ортостатической тахикардии (POTS), который вызывает аномальное увеличение частоты сердечных сокращений в положении стоя.

«Это был поразительный случай акроцианоза у пациента, который не испытывал его до заражения болезнью Covid-19», - говорит Манодж Сиван, почетный консультант кафедры реабилитационной медицины Медицинской школы Университета Лидса.

«Пациенты, испытывающие подобные ощущения, могут не знать, что это может быть симптомом длительной болезни Covid-19 и дизавтономии, и испытывать тревогу по поводу того, что они видят. Точно так же врачи могут не знать о связи между акроцианозом и длительным ковидом. – Нам необходимо повысить осведомленность о дисаутономии при длительном ковиле, чтобы у врачей были инструменты для оказания соответствующей помощи пациентам», - сказал ученый.

Длительный ковид поражает многие системы организма и сопровождается целым рядом симптомов, влияющих на способность выполнять повседневную деятельность. Это состояние также затрагивает вегетативную нервную систему, которая отвечает за регуляцию артериального давления и частоты сердечных сокращений.

В прошлом акроцианоз наблюдался у детей с дисфункцией вегетативной нервной системы (дизавтономией), являющейся общим симптомом поствирусных синдромов.

Предыдущие исследования, проведенные группой доктора Сивана, показали, что и дизавтономия, и POTS часто развиваются у людей с длительным ковидом.

Кроме того, дизавтономия наблюдается при ряде других длительно текущих заболеваний, таких как фибромиалгия и миалгический энцефаломиелит, известный также как синдром хронической усталости.