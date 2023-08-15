Морщины, сухость и неровный тон кожи. Что курение делает с вашей внешностью?

При сжигании табака вместе с сигаретным дымом выделяются около 7000 химических веществ, включая никотин, угарный газ и смолы. Их последствия для организма далеко не безобидны - кроме проблем с сердцем, легкими и кровообращением дым вредит еще и коже. Коммуникационное бюро Agenda PR подробно объясняет, как именно сигареты влияют на нашу кожу.

Морщины курильщика

Кожа является самым большим органом тела, который работает как барьер, защищающий от внешней опасности. Курение повреждает защитный слой кожи, что приводит к ряду последствий: например, курение ускоряет процессы старения, разрушает коллаген и эластин - белки, придающие коже прочность и эластичность. Выработка важных белков подавляется, результатом чего является преждевременное старение - то есть более тонкая и дряблая кожа, более восприимчивая к появлению морщин. Тонкие морщины вокруг глаз и рта, известны именно как «морщины курильщика».

Неровный тон кожи

Вредные химические вещества в сигаретном дыме сужают кровеносные сосуды и уменьшают приток крови к коже. В результате к коже поступает меньше кислорода и необходимых питательных веществ, что, в свою очередь, делает ее тусклой и создает неравномерный цвет лица. Неровный тон кожи - распространенная проблема, которую курящим женщинам часто трудно скрыть даже с помощью макияжа.

Сухая кожа