Морщины, сухость и неровный тон кожи. Что курение делает с вашей внешностью?

Женщины все больше осознают влияние на внешний вид диеты и физических упражнений, но часто упускают из виду такие привычки, как курение. Давайте посмотрим, что на самом деле курение сигарет делает с вашей кожей.
При сжигании табака вместе с сигаретным дымом выделяются около 7000 химических веществ, включая никотин, угарный газ и смолы. Их последствия для организма далеко не безобидны - кроме проблем с сердцем, легкими и кровообращением дым вредит еще и коже. Коммуникационное бюро Agenda PR подробно объясняет, как именно сигареты влияют на нашу кожу.
Морщины курильщика
Кожа является самым большим органом тела, который работает как барьер, защищающий от внешней опасности. Курение повреждает защитный слой кожи, что приводит к ряду последствий: например, курение ускоряет процессы старения, разрушает коллаген и эластин - белки, придающие коже прочность и эластичность. Выработка важных белков подавляется, результатом чего является преждевременное старение - то есть более тонкая и дряблая кожа, более восприимчивая к появлению морщин. Тонкие морщины вокруг глаз и рта, известны именно как «морщины курильщика».
Неровный тон кожи
Вредные химические вещества в сигаретном дыме сужают кровеносные сосуды и уменьшают приток крови к коже. В результате к коже поступает меньше кислорода и необходимых питательных веществ, что, в свою очередь, делает ее тусклой и создает неравномерный цвет лица. Неровный тон кожи - распространенная проблема, которую курящим женщинам часто трудно скрыть даже с помощью макияжа.
Сухая кожа
Курение ухудшает способность кожи удерживать влагу, что приводит к сухости и обезвоживанию кожи. Результат - сухая и зудящая кожа, которую нужно гораздо чаще увлажнять, но даже качественные кремы для лица не могут творить чудеса. Сухая кожа еще больше подчеркивает морщины и ее сложнее скрыть косметикой.
Желтые пальцы и ломкие ногти
Вред курения не ограничивается кожей лица. Регулярные курильщики сигарет также замечают изменения в своих руках и пальцах. Никотин в сигаретном дыме и выделяющаяся в процессе горения смола могут сделать кожу рук толще, а пальцы желтыми. Курение ускоряет преждевременное старение не только кожи лица, но и рук, на которых появляются морщины, а сама кожа обычно становится более сухой, тонкой и тусклой. Не остаются нетронутыми и ногти, которые при курении становятся ломкими.
Кожные заболевания
Обладателям очень чувствительной кожи следует быть особенно осторожными, ведь помимо старения курение усугубляет различные кожные заболевания, в том числе псориаз и экзему. Курение вызывает проблемы с кожей, а также усугубляет существующие кожные заболевания, которые могут быть даже опасны для здоровья.
Не забывайте, что любой выбор образа жизни влияет на организм в целом. Осознанный выбор образа жизни важен как для общего состояния здоровья, так и для поддержания сияния здоровой кожи.