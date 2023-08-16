Распространенная коварная проблема со здоровьем обычно не дает о себе знать

«Широко используются автоматические устройства. Их делает удобными то, что нужно всего лишь нажать одну кнопку, чтобы получить результат измерения», — говорит Оолберг. По ее словам, при измерении артериального давления на плече важно, чтобы манжета, которая надевается на руку, была подходящего размера. При желании можно посмотреть, как измеряют артериальное давление конкретным прибором в аптеке. Фармацевт также объяснит, что означают цифры, используемые при измерении.



Кроме того, некоторые устройства также имеют функцию обнаружения нарушения сердечного ритма, и, если вы хотите приобрести аппарат именно с такой возможностью, то стоит подробнее узнать об этом в аптеке. Также отслеживать артериальное давление можно с помощью смарт-часов, которые измеряют как артериальное давление, так и частоту пульса.



Как измерять артериальное давление?



Аптекарь подчеркивает, что для измерения артериального давления нужно сидеть спокойно, манжету надевают на левую руку на высоте сердца, а ладонь держать вверх. «Во время измерения следует дышать спокойно, избегать разговоров и ерзания, а также нельзя скрещивать ноги», — объясняет Оолберг и рекомендует делать 2-3 замера, и выводить из них средний результат.



«При желании вы также можете записать образец артериального давления, но и устройства для измерения артериального давления также имеют слот памяти, где показания автоматически сохраняются», — объясняет Олберг.

