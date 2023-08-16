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Рынок лекарств в Эстонии во втором квартале вырос почти на десять процентов

Стало известно, какие лекарства жители Эстонии покупали чаще всего
BNS
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Лекарство.
Лекарство. Фото: Toomas Huik (Postimees)

Объем рынка лекарственных средств для людей в Эстонии во втором квартале текущего года составил 111 млн евро, увеличившись на 9,4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом BNS сообщил Департамент лекарственных средств.

По имеющимся у департамента данным, во втором квартале 2023 года 26 действующих в Эстонии предприятий, имеющих право оптовой продажи лекарственных средств, распространяли лекарства в общих и больничных аптеках и других учреждениях, имеющих право оптовой продажи лекарственных средств.

На долю продаж аптекам общего профиля приходится 71% оборота, больничным аптекам - 28%, прочим учреждениям - 1%. На долю продаж рецептурных лекарственных средств пришлось 86,6% оборота, безрецептурных - 12,9% и упаковок для больниц - 0,5%.

Наибольший оборот - 27 млн евро - имели противоопухолевые и иммуномодулирующие средства. За ними следуют препараты для улучшения пищеварения и обмена веществ - 15 млн евро и системные противоинфекционные средства - 13 млн евро. В совокупности эти три группы составили почти 50% оборота фармацевтического рынка во втором квартале

Объем рынка ветеринарных лекарств во втором квартале текущего года достиг 5,3 млн евро, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Эстонии ветеринарные препараты продавали семь оптовых компаний, причем 86% от общего оборота составили продажи ветеринарным врачам и ветеринарным представителям хозяйств, а 14% - продажи аптекам общего профиля и ветеринарным аптекам.

Самой крупной группой продаж были противопаразитарные средства, на долю которых приходилось 38% рынка ветеринарных препаратов. За ней следуют иммунологические и противоинфекционные препараты, на долю которых приходится 16 и 15 процентов соответственно.

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