В копченой рыбе эстонского предприятия обнаружена листерия

По словам ведущего специалиста продовольственного отдела Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Елены Сыгель, в ходе проверки в департаменте взяли пробу серебристого хека горячего копчения (сроком годности до 23.08) в вакуумной упаковке Кырвекюлаского рыбного комбината. Анализ выявил бактерию Listeria monocytogenes в одной подвыборке из пяти.

По словам Сыгель, обработчику удалось реализовать товар только в одной сети магазинов в объеме 50-килограммовой партии. «Обработчик, в задачу которого входит отзыв продукции с рынка, был немедленно проинформирован. Компания начала отзыв продукции и проинформировала об этом как департамент, так и заказчика», - добавила Сыгель.

Бактерия Listeria monocytogenes может вызывать листериоз, который является инфекционным заболеванием. Он особенно опасен для людей с иммунодефицитом и проявляется лихорадкой, менингитом или воспалением мозговых оболочек, а также расстройством пищеварения.

Заболевание листериозом происходит в течение всего года, частота заболеваний возрастает летом. Причиной вспышек заболеваний является употребление в пищу зараженных продуктов животного происхождения, в том числе недостаточно термически обработанных мясных и рыбных продуктов, непастеризованного молока и сыров, произведенных из него, сырых фруктов и овощей.

В группу риска по листериозу входят беременные женщины, новорожденные, пожилые люди, реципиенты трансплантированных органов и люди с ослабленным иммунитетом. Люди, страдающие хроническими заболеваниями, такими как рак, диабет, болезни сердца, СПИД или алкоголизм, также подвержены риску.

Источник: Postimees